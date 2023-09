Las selecciones de España y Suiza también se unen en el lema #SeAcabó

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección suiza, al igual que hiciera el pasado viernes Suecia, también quiso mostrar este martes su apoyo a la selección española y a Jenni Hermoso, posando junto a las futbolistas nacionales con el lema #SeAcabó antes de su duelo de la Liga de Naciones que se disputa en Córdoba.

Ya en el estreno en esta competición del pasado viernes en Gotemburgo (Suecia), las jugadoras suecas y españolas posaron juntas con una pancarta con el lema #SeAcabó, que se popularizó cuando alzaron la voz tras lo sucedido en la Asamblea de la RFEF del pasado 25 de agosto, y el mensaje 'Our fight is the global fight' ('Nuestra lucha es la lucha global').

Además, como sucedió también en el Gamla Ullevi, las once jugadoras españolas elegidas por Montse Tomé para el partido volvieron a posar ataviadas con unas muñequeras blancas y con el mensaje #SeAcabó y el número '10' de Jenni Hermoso, levantando también sus brazos y sus puños en señal de fuerza.