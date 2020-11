Sergio Ramos: "Los récords son secundarios, pero no está nada mal 100 goles siendo defensa"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, realizó un balance muy positivo del triunfo ante el Inter de Milán (3-2) en la tercera jornada de la Liga de Campeones y se mostró "muy contento" por haber conseguir su gol número 100 con la camiseta blanca, una cifra que "no está nada mal para ser un defensa".

"¿Los 100 goles? Los récords son secundarios, pero no está nada mal 100 goles siendo defensa. Está bien que se reconozca porque no se consiguen todos los días. Mientras siga sirviendo para apoyar al equipo yo estaré contento. No puedo pedir más", indicó Ramos en declaraciones a Movistar tras su particular centenario de este martes.

Preguntado por el partido ante los italianos, el capitán blanco reconoció que acabaron con "alivio y satisfacción". "Cuando ganas generas confianza y nosotros sabemos que tenemos que estar al margen de todo, pero sí hay esta confianza sale lo que mejor sabemos hacer. Nada de eso debe ser movido por ninguna opinión. Era una final y nos la jugábamos a vida o muerte. Estamos contentos por estos tres puntos", dijo el camero.

"Hemos apostado todo a una carta y ha salido bien", añadió Ramos, que también reconoció algunos errores. "No nos pesa en este sentido, porque es complicado defender a estos equipos, pero sí que tenemos que intentar recuperar esa solidez y contundencia defensiva (del postconfinamiento", agregó el andaluz.