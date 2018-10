Sergio Ramos: "Ya veremos lo que pasa en las próximas horas"

Publicado 28/10/2018 20:04:13 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló este domingo de una "situación muy jodida" para "los jugadores blancos" y de "pasar página" rápido tras la goleada encajada (5-1) en el Camp Nou ante el eterno rival, al tiempo que se mostró a la espera de los que pase "en las próximas horas" con Julen Lopetegui.

"Es una situación muy jodida para el vestuario y los jugadores. Era un partido clave para dar un paso importante y no ha sido así. Después de una reacción buena tuvimos el empate pero no fue así y con el 3-1 entras en una dinámica de dudas. Nos toca sufrir y estar unidos en este momento tan difícil y pasar página", dijo.

Ramos compareció en zona mixta tras la derrota ante el FC Barcelona, la cual apunta a sentencia para el técnico vasco. "Siempre he dicho lo mismo. Son decisiones que no corren de nuestra mano. Siempre hemos dicho que estamos a muerte con el entrenador que esté al mando, y la toma de decisiones de arriba ya veremos lo que pasa en las próximas horas y mañana", apuntó.

"Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Nosotros tenemos que esperar. Aún no han dicho nada y son decisiones que no están en nuestra mano. Tenemos que reflexionar e intentar cambiar cosas de todo el grupo para lograr una buena racha de resultados. No voy a entrar a hablar de la opinión de cada jugador. Tenemos que respetar las decisiones que siempre se han tomado desde arriba", comentó.

El capitán blanco se refirió así a las declaraciones de Isco en defensa de Lopetegui en días anteriores, para valorar después las duras críticas de Casemiro a los propios jugadores. "Cuando llegan los momentos difíciles siempre es inoportuno opinar de esa manera. Hay que mantener la calma, no hay que señalar a nadie. Saber que todos podemos dar un poco más y a veces la culpa también es de los jugadores. Se ha planteado un partido que hemos empezado a jugar en la segunda parte", apuntó.

"El Barça aprovecha para reivindicar la diferencia en el resultado. Ahora se nos van en puntos y hay que pasar cuanto antes página para intentar reaccionar porque queda mucho. Hay gente que creerá y gente que no. Yo he ganado ligas que nos sacaban más de 10 puntos", añadió.

Ramos dejó más dudas sobre el incierto futuro del banquillo blanco con la charla de Lopetegui tras la derrota. "Lo que el míster haya querido decir es normal, que haya hablado y comunicado sus sentimientos. Para los demás es mejor mantenernos al margen porque son situaciones complicadas", afirmó

Hablando ya de un posible sustituto como Antonio Conte y su mano dura, Ramos mandó otro mensaje. "El respeto se gana, no se impone. Ni un nombre ni otro. Hemos ganado todo y es más importante la gestión del vestuario que el conocimiento técnico", finalizó.