Casemiro: "La imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada"

Publicado 28/10/2018 18:32:39 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro fue contundente en la crítica a su equipo este domingo por una temporada "desastre" que vivió en el Camp Nou la goleada (5-1) del FC Barcelona, con "la imagen" de toda la temporada, señalando a sus compañeros y quitando responsabilidad a Julen Lopetegui.

"La imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada. No estamos bien, no podemos culpar al entrenador. Son los jugadores los que tienen que sacarlo en el campo, y los cinco goles es la temporada que estamos haciendo", indicó en declaraciones a beIn Sports tras la jornada 10 de LaLiga Santander.

Casemiro insistió en que los jugadores deben dar más en el campo. "No es solo actitud, es todo, sobre todo los jugadores que están en el campo. Hay que correr más, dar la cara y pelear más. Este club te exige el máximo. El 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada", afirmó.

Sobre una solución, el brasileño no señaló tampoco al banquillo. "Hay que tener tranquilidad, paciencia. Sabemos que no estamos bien pero hay que tener tranquilidad y querer mejorar. Hablar del entrenador ahora no podemos, son los jugadores los que están dentro del campo. Nosotros somos culpables de lo que está pasando, ninguno estamos jugando bien", apuntó.

"En 90 minutos jugamos a ratos bien. Hemos tenido ocasiones para hacer el 2-2, quizá no está entrando el balón, pero la temporada está siendo un desastre. Estamos jugando todos muy mal", finalizó.