Setién: "El Atlético no va a cambiar mucho su manera de afrontar el partido con Morata"

Publicado 02/02/2019 15:25:46 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que no espera que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Benito Villamarín (16.15 horas), vaya a "cambiar mucho" su manera de jugar con Álvaro Morata, y asume que les va a poner en "muchísimas dificultades", además de confirmar que Jesé Rodríguez "no va a jugar" de inicio porque todavía "se le nota la falta de ritmo".

"Al Atlético de Madrid más o menos le conocemos; es verdad que ahora tiene una alternativa con Morata, pero entendemos que no va a cambiar mucho su manera de afrontar el partido", declaró en la rueda de prensa previa. "Morata es un grandísimo futbolista, pagaron al Real Madrid 80 millones de euros. Es un chaval joven, que vendrá con muchísimas ganas y muchísima ilusión porque últimamente no tenía mucho protagonismo", añadió.

En este sentido, afirmó que es "un futbolista enorme", "igual que el compañero que va a tener arriba, que es uno de los mejores delanteros del mundo". "Tanto Morata como Griezmann son de un nivel altísimo y hay que tenerlos muy en cuenta", indicó.

Además, el técnico cántabro advirtió de las "dificultades" que les pondrá el equipo del 'Cholo' Simeone. "Siempre hay equipos y momentos de esos equipos que te ponen muchísimas dificultades, y evidentemente el Atlético de Madrid nos va a poner muchísimas dificultades. Es un equipo muy compacto, muy sólido en defensa, es el equipo que menos goles encaja, el más serio en ese sentido, y tiene a dos de los mejores delanteros del mundo. Tendremos que estar a un gran nivel", manifestó.

Por otra parte, Setién no escondió su decepción por no haber fichado un delantero en el mercado de invierno. "Yo esperaba que llegara un delantero, pero no ha coincidido. Siempre trabajo con lo que me da el club y en estas circunstancias seguiremos trabajando. La opción de que saliera Sergio -León- parecía clara, pero se ha quedado y seguiremos contando con él y con Loren. Jesé no venía de punta, pero lo utilizaremos", subrayó.

Sobre el delantero canario, el preparador verdiblanco aseguró que "está bastante bien", pero que "se le nota la falta de ritmo". "Está trabajando mucho más que los demás. Va a necesitar unas semanas para encontrar al mejor Jesé en el aspecto físico. Aún con todo, nos puede dar cosas; de inicio no va a jugar, pero los minutos que salga iremos viéndole cosas. Necesitamos que juegue para adquirir ese punto competitivo que necesitamos", señaló.

Sin embargo, Setién no quiso hacer balance del mercado invernal. "Yo veré si esta plantilla ha mejorado en el momento en el que estos futbolistas que han venido salgan al campo y hagan lo que tienen que hacer. Sabemos el rendimiento que han dado los que salieron y ahora vamos a ver el rendimiento que dan los que han venido", expresó.

Sobre la recuperación de Junior Firpo, Setién pidió cautela. "Los jugadores que salen de un proceso como del que ha salido Junior necesitan un poco de tiempo. Está claro que no está para 90 minutos; si sale de titular habrá que sustituirle, y si sale desde el banquillo controlaremos bien los tiempos. Las sensaciones son buenas, se le puede ir dando estos minutos para que vaya adquiriendo la mejor forma y se vaya olvidando de la lesión", expuso.

El entrenador bético tampoco rehusó hablar de Sergio León que estuvo a punto de salir en enero. "Todos demandan protagonismo. Tenemos un delantero menos y evidentemente tendrá más protagonismo. En la medida que trabaje, que haga lo que le pedimos y que dé el nivel que pretendemos, tendrá más minutos. Ahora tenemos nada más en esa posición a Loren, Jesé podría jugar ahí, pero le necesitamos en otros lados. Hay muchos jugadores que tienen la capacidad en diferentes puestos e iremos acomodándolos", analizó.

"LA ELIMINATORIA ANTE EL VALENCIA VA A SER COMPLICADA"

En otro orden de cosas, Setién advirtió que no deben confiarse en Copa del Rey por haber quedado enfrentados con el Valencia en semifinales y haber eludido a FC Barcelona y Real Madrid. "No sé si el rival que nos ha tocado era más flojo que los otros dos, porque esto no se sabe hasta que te enfrentas a estos equipos. Si nos fijamos en el nombre, seguramente. Madrid y Barcelona están por encima del Valencia, pero al Valencia le estoy viendo bien, le veo en una progresión y va a ser una eliminatoria tan complicada como habría sido jugar contra el Real Madrid o el Barcelona", subrayó.

"Sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar, igual que las saben ellos. En el momento en el que llega esto, en la situación en la que estamos y con jugadores lesionados, hay jugadores a los que tenemos que cuidar, hay que gestionarlo bien. La mayor parte de ellos te dicen que están cansados pero que quieren jugar, pero una cosa es el entusiasmo y otra que llegue el minuto 60 y empiece a quedarse descolgados. Quiero evitar perder a alguno por lesión", prosiguió.

Por último, Setién restó importancia a la celebración en el vestuario bético de los goles del Barça ante el Sevilla tras el partido copero ante el Espanyol. "En ese momento me coincide allí, pero no había más que dos jugadores. Uno era Joaquín, los demás ya se habían ido todos para casa", concluyó.