Setién: "El Barcelona sin Messi también es un gran Barcelona"

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha asegurado que el FC Barcelona sin Leo Messi, que acaba de recibir el alta de su lesión, también es "un gran Barcelona", y ha manifestado su intención de "quitarles el balón" en el partido de este domingo en el Camp Nou (16.15 horas), además de reconocer que hará cambios ante los azulgranas porque en algunos puestos necesitan "frescura".

"Messi todos sabemos el futbolista que es, lo que da cada partido que juega. Es un futbolista que hay que tener siempre en cuenta, porque es el que más veces desequilibra, el que más goles mete y el que más asistencias da. Es un jugador fundamental para controlar. Pero la realidad es que el Barcelona sin Messi también es un gran Barcelona; han aprovechado su oportunidad los jugadores que han jugado menos y han superado con buena nota la ausencia de Messi. Messi es un plus en todos los sentidos, pero también será un partido complicado aunque no esté", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que tratarán de discutir la posesión a los de Ernesto Valverde. "Lo vamos a intentar, pero no sé si lo vamos a poder conseguir. El Barcelona lleva 25 años haciendo esto, y nosotros año y medio. Nosotros tenemos argumentos con el balón para tener una posesión relativamente alta en relación a la que tiene el Barcelona con el resto de los equipos. Vamos a tratar de hacer nuestro fútbol y de quitarles el balón. Y habrá que defender muy bien", apuntó.

"Ante todos los equipos nos está costando mantener el ritmo que nos gustaría. El Barcelona, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid o nosotros mismos, seguramente no sé si estarán cumpliendo, porque una cosa es la clasificación y otra las expectativas. Ahora estamos un poco descolocados muchos equipos, porque vemos en la cabeza de la tabla a muchos equipos que no esperábamos que estuviesen ahí", añadió sobre la situación en la tabla clasificatoria.

Además, reconoció que habrá cambios ante los azulgranas, "más por el partido de anteayer que por lo que pueda pasar después". "No podemos sustituir a todos, pero seguro que habrá algún cambio, en algunos puestos necesitamos frescura", indicó.

Tras el gran partido ante el AC Milan, explicó que los jugadores "están bien", aunque hay algunos tocados. "Todavía hay jugadores que están cansados, pero están mejor que ayer y peor que mañana. Tenemos jugadores que todavía no están bien, como en el caso de Francis, con una sobrecarga en el cuádriceps; tenemos dudas con Loren por un problema infeccioso que tiene. Javi García está bien, pero hasta la semana que viene no se incorporará con el grupo", subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico verdiblanco se mostró satisfecho de que el equipo habrá encontrado el camino del gol. "Hemos dado un paso, que del todo no nos sirve para ganar. Hay gente que ha recuperado el estado de ánimo en este sentido. Con todo, creo que todavía, si pudiéramos afinar un poco más en las ocasiones que estamos teniendo, nos iría mucho mejor. El otro día tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras de marcar y solamente conseguimos una", rememoró.

"En Getafe nos hicieron dos goles más acierto del rival que errores nuestros", resaltó, incidiendo en los goles encajados en centros laterales. "Esas acciones necesitan agresividad en la banda para evitar los centros y concentración en el área para evitar los remates", describió.

Aún así, Setién consideró que siguen siendo "bastante sólidos". "El Milan prácticamente en la primera parte no nos creó, salvó algún tiro, y en la segunda, en el momento en el que tuvieron más dominio, tampoco nos crearon ocasiones", manifestó.

"SABEMOS EL TRABAJO QUE HACE CADA DÍA BARTRA POR MEJORAR"

Sobre el defensa Marc Bartra, Setién aseguró que les ha dado "muchísimas cosas" desde que llegó, antes de tratar de zanjar la polémica desatada cuando aseguró que algo debía de estar haciendo mal para no estar en un club más grande. "Este tema ya lo doy por zanjado, no voy a hablar más de él. Lo que trato siempre con los futbolistas es estimularlos y que no se conformen con lo que tienen", indicó.

"Cuando uno va perdiendo fuelle o no vas dando eso que esperas tratas de motivarlo, de ponerle la realidad de las cosas, no lo que es ficticio o sueles escuchar desde fuera. Lo importante es la opinión que tengo de ellos, el análisis concienzudo de cada jugador y de lo que hacen, y tratar de mejorarlos permanentemente, porque va a repercutir en el trabajo del equipo y en los resultados", prosiguió.

En este sentido, habló de su regreso a Barcelona. "No he hablado con él, pero supongo que para él es muy importante volver allí siendo un jugador importante como lo es ahora para nuestro club. Espero que le salga todo bien y que haga un buen partido. Para él y para todos nosotros que le conocemos y sabemos el esfuerzo y el trabajo que hace cada día por mejorar, hacer un gran partido en su casa sin duda será una satisfacción para todos", expuso.

Por último, Setién valoró la labor de Cristian Tello por la derecha, y destacó su "esfuerzo por defender mejor". "Es verdad que él seguramente se siente más cómodo por la izquierda y saliendo con la derecha, pero por el otro lado también es capaz porque tiene buen golpeo con la izquierda y el manejo y velocidad es similar en una banda o en la otra", finalizó.