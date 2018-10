Setién: "¿Relajación? No me gustaría cambiar a nadie a los diez minutos"

Publicado 03/10/2018 21:08:46 CET

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, descartó que sus jugadores se relajen este jueves ante el F91 Dudelange, en la segunda jornada de la Liga Europa, y aseguró que "no" le "gustaría" cambiar a nadie a los "diez minutos".

"Pienso que vamos a seguir en la dinámica que estamos y que no nos vamos a relajar. Vamos a prepararlo con la máxima seriedad. Es un equipo que le ha costado al Milan ganar", recordó el preparador bético tras el triunfo de sus pupilos el pasado domingo ante el Leganés.

"El Dudelange ha superado las tres fases previas para estar aquí y una de ellas contra un equipo de cierta relevancia. Trata de jugar al fútbol y tiene mecanismos que nos pueden generar problemas", añadió el técnico verdiblanco ante los medios.

Es por ello que Setién quiere afrontar el partido con "la máxima seriedad y exigencia" pese a los cambios que pueda hacer en el once: "No tenemos bajas, están todos fenomenal, todos tienen mucha ilusión de competir, así que me toca a mí elegir", comentó.

"Prefiero tener yo los problemas a tener jugadores lesionados. Feddal ha atravesado un periodo de inactividad y necesita tiempo para incorporarse al grupo al nivel que están sus compañeros. Podría estar para algunos minutos, pero es una decisión que tengo que tomar", manifestó.

Además, preguntado por si cree que Joaquín puede volver a ir con la selección española, dijo que no sabe si su rendimiento será suficiente para Luis Enrique. "El año pasado hizo una temporada extraordinaria, este también, está en un buen momento, aunque no sé si es suficiente para el seleccionador eso y tampoco lo puedo comparar con otros jugadores", espetó.

"No puedo poner en el compromiso a Luis Enrique. Joaquín ya tiene experiencia, sabe cual es su rol, es verdad que a todos no encantaría verle en un partido aquí con la selección y a lo mejor lo piensa así Luis Enrique y lo convoca", finalizó.