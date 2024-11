Simeone: "Esta Champions parece que invita a tener a todos un punto más de atención"

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió este lunes que la Liga de Campeones "exige dar el máximo", más aún con el nuevo formato instaurado y que parece que, viendo los resultados que se están dando, "invita a todos a tener un punto más de atención", mientras que advirtió de su próximo rival, el Sparta de Praga checo, será "duro", más jugando como local donde pone "un ritmo importante".

"La Champions te exige dar el máximo y te obliga a ganar, sobre todo por el formato con el que estamos conviviendo en esta primera experiencia", indicó Simeone en rueda de prensa previa al duelo de este martes en Praga.

El técnico argentino recalcó que por "los resultados que aparecen en todos los partidos parecería que invita a todos a tener un punto más de atención por lo que pasan en los resultados que se ven en todos los partidos". "Cuando avancemos y ya esté terminando esta primera experiencia, posiblemente todos tengamos mucho más claro visualmente lo que en realidad pensamos", subrayó sobre el nuevo formato.

"En realidad, hay una situación donde te aprieta siempre a ganar. Más allá de que antes también había que ganar, ahora evidentemente jugamos todos contra todos y una liga que es entre todos, y o está siendo simple para todos", sentenció el 'Cholo' al respecto.

El preparador colchonero espera este martes "un rival duro que en Champions se hace fuerte". "Sobre todo en casa tiene un ritmo importante y no me imagino otra situación que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño y obviamente controlar toda su intensidad en el juego", relató.

Además, habrá que tener en cuenta el hecho de jugar como visitante porque "normalmente suele pasar que todos los equipos que juegan en casa en el inicio de casi la mayoría de los partidos están fuertes y con intensidad porque están con su gente". "En consecuencia hay que adaptarse a ese ritmo de juego que va a aparecer en el inicio del partido porque estamos fuera de casa y nos encontraremos con un rival que empujará en el inicio muy fuerte", advirtió.

Su homólogo en el Sparta de Praga, Lars Friis, le ha elogiado en la previa, pero Simeone no piensa que eso quiera decir que se sienta más valorado en el exterior que en España. "Respeto a la gente de España en el criterio y opinión que pueda siempre tener. Agradezco las palabras del míster porque son muchos años de trabajo", zanjó.

"No hay mucho que explicar, era simplemente representar lo que imaginaba, me ilusionaba, me entusiasmaba y veía todo lo que fue pasando, todo lo que está pasando, y ojalá podamos seguir trabajando pensando en el partido a partido", replicó Simeone tras el vídeo que colgó el fin de semana tras cumplir 700 partidos con el Atlético y lo que quería decir al aficionado de cara al futuro.