Simeone: "Estamos enfocados en el partido de mañana, es un partido importante"

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que el equipo rojiblanco está enfocado en el partido de este sábado contra el Mallorca, que "es importante" después de dos 'pinchazos' seguidos -una derrota y un empate- en la competición liguera, y sin pensar en el derbi de la próxima jornada contra el Real Madrid.

"Estamos enfocados en el partido de mañana y obviamente no tenemos otro pensamiento en este momento. Necesitamos mañana tener un partido importante, nos vamos a enfrentar a un rival que tiene una defensa muy fuerte, gente importante ofensivamente y, más allá de sus últimos resultados, antes del parón venían haciendo una temporada muy pero muy buena", dijo el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado.

Simeone explicó que espera que el conjunto bermellón salga "a jugar con cinco jugadores" en la línea de defensa, "con Muriqui posiblemente, o buscando al otro delantero con más velocidad, Larín, para buscar alguna situación de contragolpe". "Me imagino que jugarán en 5-4-1, intentando fortalecerse defensivamente para aprovechar el juego aéreo y su posible velocidad de contragolpe. Nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y pienso solo en eso", afirmó.

Reiteró la idea de ir "partido a partido" en LaLiga EA Sports por lo que el partido ante los bermellones "es importante". "Nosotros pensamos en el partido de mañana, no pensamos al partido del sábado que viene, porque tenemos entre medias un partido en Copa del Rey", comentó sin confirmar la posible suplencia de su delantero Julián Álvarez, que, de ver una amarilla ante el Mallorca, se perdería el derbi madrileño de la próxima jornada.

De no salir como titular el argentino, Alexander Sorloth sería titular tras salir de lesión y jugar "cerca de 35 minutos" el miércoles. "Veremos mañana con quién empezamos. Tenemos la posibilidad de tener a Correa bien, a Julián muy bien, a Antoine que está en su línea y a Sorloth con muchas ganas de jugar. Por la mañana decidiremos quién empieza", confesó.

"Está claro que necesitamos goles en todas las facetas del juego, ni qué hablar de los defensores también, sobre todo en la pelota parada. Para eso necesitamos buscar trabajar, generarles situaciones similares a las que pueden aparecer en los partidos para que, obviamente, a partir de la confianza, repetición, aparezca esa tranquilidad que hay que tener para resolver ciertas situaciones del juego", aseveró.

Para Simeone, el inglés Conor Gallagher está haciendo un "gran trabajo" como en el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles, donde "entró muy bien" en el segundo tiempo". "Nos pudo ayudar para seguir compitiendo bien, sobre todo en la recuperación de la pelota, en su llegada al área. Creo que tiene una muy buena llegada al área, un buen disparo, un buen 'timing' con el gol", manifestó al mismo tiempo que destacó la "jerarquía" de César Azpilicueta: "Ojalá que pueda estar siempre a disposición y lo vamos a necesitar".

El entrenador rojiblanco valoró el nuevo formato de la Liga de Campeones que dijo adiós a la fase de liga el pasado miércoles. "Nos invita continuamente a pensar en ganar, se llegaron hasta los últimos minutos esperando a ver si había un gol o no un gol para ver de qué manera quedaban los equipos posicionados", dijo sobre esta "primera experiencia" europea.

Acerca del sorteo de los 'play-offs' de la 'Champions', el técnico argentino "no" quiso opinar porque los rojiblancos están "centrados" en la Liga. "Es lo que nos interesa. Como no sabemos quién nos va a tocar, la verdad que no tiene sentido ponernos a pensar", concluyó.