Simeone: "Griezmann siempre logra ser importante pese a la carga de partidos"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el delantero francés Antoine Griezmann es "importante pese a la carga de partidos" que tiene, y ha advertido del peligro del Sevilla, que llegará "con entusiasmo" a la cita de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de ganar en Vallecas.

"A Griezmann lo veo siempre muy bien. Es un jugador que nos da un montón de cosas todo el tiempo. En estos últimos partidos ha jugado muy seguido, lo dejamos fuera con el Rayo. Se gestiona muy bien dentro del campo. Esperemos que logre, como siempre lo hace, ser importante pese a toda esta carga de partidos", declaró en rueda de prensa.

Además, habló del estado de Álvaro Morata y José María Giménez. "José, en principio, la semana que viene estaría trabajando con el grupo. Esperemos poder recuperarlo, lo necesitamos, es un jugador muy importante para nuestra defensa. Álvaro está bien, hoy entrenó con normalidad, y esperemos que pueda estar fresco y bien", expresó.

Tras caer en la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic (0-1), el técnico argentino aseguró que se centran en LaLiga. "Me focalizo en el partido de Sevilla y dejo el partido de la Copa para cuando toque", dijo. "Uno nunca vive del partido anterior para preparar el que viene, es lo que me pasa a mí. Lo que buscamos es pensar en el nuevo partido, en el entusiasmo que tendrá el Sevilla a partir de la victoria en Vallecas, y jugando en su casa, con su gente. Han recuperado a algunos futbolistas importantes como Acuña, En-Nesyri y Navas, que hacen mejor al equipo. Mañana tendremos un partido duro", analizó.

Además, recalcó que ve físicamente bien al equipo a pesar del último resultado. "Muchas veces pensamos que cuando el equipo no responde es porque físicamente está mal, pero hay mil factores que no son físicos, que son emocionales o mentales, que son de fuerza interna y que te hacen repetir esfuerzos. Son personas y tienen algunos momentos de debilidad, nosotros también como entrenadores, a veces nos equivocamos en alguna formación o en algún cambio. Hay que intentar convivir con el mal momento; cuanto mejor estás en el mal momento, más fuerte de haces", subrayó.

"Es mil millones de veces mejor ser jugador. Juegas, piensas solamente en el partido que tienes que hacer, en lo que te pide el equipo... Nosotros, como entrenadores, tenemos que intentar gestionar todo y estar continuamente fuertes para transmitir seguridad y convicción. No es fácil estabilizarlo, pero lo trabajamos para poder encontrarlo", añadió.

Sobre el Real Madrid-Girona, el 'Cholo' no quiso desvelar qué resultado prefiere que se dé. "Necesitamos pensar en nosotros. Todo lo que pase, a partir de que suceda, seguramente será bueno", indicó, antes de rechazar hablar también de la posible introducción de la tarjeta azul. "No me voy a desgastar en esta situación porque terminará en nada", finalizó.