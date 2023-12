Simeone: "Hemos acortado la distancia con Barça y Real Madrid en base a hechos"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo ha "acortado" en los últimos años la distancia respecto al FC Barcelona, al que se enfrentan este domingo, y al Real Madrid "en base a hechos, no a palabras", y espera un partido "duro" frente a los azulgranas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"El Barcelona y el Real Madrid siempre parten, en principio, con más posibilidades de ganar. En este último tiempo hemos acortado esta situación en base a hechos, no a palabras. Hay que seguir trabajando para seguir acortando cada vez más esa distancia que antes era enorme", declaró en rueda de prensa.

El técnico argentino espera "un lindo partido" en el Estado Olímpic Lluís Companys. "Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que está muy bien llevado por su entrenador, que tiene las ideas muy claras con el equipo que tiene. Intentaremos llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño, buscando seguir la línea de últimamente", analizó.

"Todos los entrenadores, en la previa, imaginamos el partido ideal para nuestro equipo, pero hay un rival enfrente que veremos si nos permite hacer lo que imaginamos", dijo, sin querer entrar en el debate sobre el estilo. "No me ocupa tiempo eso. Entiendo que ustedes tengan que opinar, pero estos números son solo números", advirtió.

Además, considera que el cuadro azulgrana "tiene muchas cosas buenas, sobre todo los registros ofensivos". "Tienen muchos buenas roturas de segunda línea. Por la categoría y calidad de sus futbolistas pueden aprovechar este tipo de movimientos", expresó, y no cree que los jugadores rivales lleguen alicaídos al choque. "Habría que estar dentro del vestuario del rival para interpretar si esto es así. Posiblemente ellos están felices y contentos, mirando hacia adelante, sobre todo al partido de mañana, que también para ellos es muy importante. Nosotros pensamos en nosotros mismos, en la línea que estamos teniendo en este último tiempo", subrayó.

"Para nosotros es muy importante, como lo será el partido del Almería la semana que viene. Jugaremos con un rival que luchará hasta el final por ganar LaLiga porque su historia lo exige. Mañana nos enfrentaremos a un rival duro al que todavía no ganamos en su casa desde que llegué al Atlético de Madrid", prosiguió.

SOBRE JOAO FÉLIX: "NO HABLO DE CHICOS QUE NO ESTÁN EN NUESTRO EQUIPO"

Por otra parte, Simeone no considera que ni Antoine Griezmann, exculé, ni Joao Félix, exrojiblanco, tengan que demostrar nada este domingo. "El fútbol no se explica por un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, tener una historia detrás... Eso es lo que cuenta. Un partido lo pueden jugar bien todos", apuntó, pero no quiso hablar del portugués. "Normalmente no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo, sigo en la misma línea", indicó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' cree que el lesionado Pablo Barrios regresará pronto al equipo. "Pensamos que Barrios va a estar en poco tiempo con nosotros, el parón ayudará a que vuelva, tenemos tiempo para recuperarlo de la mejor manera y esperemos que sea en enero", manifestó.

"Pablo me encanta, es un jugador de la cantera, tiene todas las características del mediocampista que a nosotros nos gustan: tiene juego, tiene asociación, tiene llegada, tiene cambio de paso, es agresivo, intenso... Está cada vez más involucrado en lo que tiene que mejorar, porque es chico, pero tiene futuro y un gran presente", continuó.

Por último, aseguró que Samu Lino y Roro Riquelme "pueden jugar juntos". "Uno delante del otro, Riquelme a pierna cambiada... Le doy vueltas porque están bien los dos, porque tienen una intensidad de juego alta y agresividad ofensiva. Lino tiene un juego asociativo de mitad de cancha hacia adelante con muchas variantes, y Roro tiene un recorrido largo con mucha más fortaleza. Defensivamente son parecidos, están trabajando, y los necesitamos a los dos", explicó.