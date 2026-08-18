Simeone: "Julián Álvarez es el mejor ofensivamente y trataremos de armar un equipo alrededor de él"

1111243.1.260.149.20260818133141 Archivo - El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en una rueda de prensa de la Liga de Campeones. - Bernd Thissen/dpa - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha confesado este martes que Julián Álvarez es el "mejor jugador ofensivo" del conjunto rojiblanco y que por eso tratarán de armar un equipo "alrededor de él", y ha reconocido que la plantilla está en "un proceso de acomodarse" tras las incorporaciones de los internacionales argentinos y españoles.

"Sigo pensando en que me ocupo de la parte deportiva, y en lo personal es un chico extraordinario. Desde lo deportivo todavía tiene que tener un puntito más de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y trataremos de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo en estos años que está aquí", opinó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al estreno liguero contra el Málaga CF.

Simeone apuntó que cree "tajantemente" que el delantero seguirá en el Atlético de Madrid esta temporada. "Creo que está más que claro lo que expresó y desde lo deportivo intentamos cuidar a la persona y al jugador. También trabajamos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es", añadió.

"Soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido, en todos los espacios que nos ha tocado con Diego Costa, Griezmann y hoy Julián Álvarez", valoró sobre el posible recibimiento del Metropolitano a Julián Álvarez tras anunciar su deseo de salir del club rojiblanco.

Asimismo, el de Buenos Aires definió el fichaje del central Cuti Romero como un jugador que "se identifica con los valores del Atlético de Madrid". "Es un futbolista con liderazgo, fortaleza, compromiso y con pertenencia que seguramente la adquirirá con el tiempo. Ojalá lo pueda demostrar porque viene para ayudar", destacó.

El argentino también analizó la situación de Pablo Barrios, del que esperan que llegue "al 120 por ciento" que pone al equipo en "un lugar competitivo". "Todos los futbolistas necesitan una atención diferencial, una más individual, sobre todo emocionalmente y en ese trabajo estamos. Los profesionales están haciendo un trabajo extraordinario buscando las mejores alternativas para que ellos puedan rendir al 120 por ciento", agregó.

"NO PUEDO IMAGINARME OTRO GRIEZMANN PORQUE NO LO HABRÁ"

A pocas semanas de cerrar el mercado de fichajes y con la llegada de los internacionales, el técnico rojiblanco admitió que el equipo está en un "proceso de acomodarse a la situación". "Han llegado los chicos que a los que les tocó jugar la final del Mundial y estamos en un proceso puro de ajustar y ver qué vamos a hacer. Vamos a necesitar el tiempo que no hay, porque mañana se compite", declaró.

Sobre el mercado del Atlético de Madrid, expresó que no sabe el equipo que va a terminar teniendo porque "falta mercado", que en el fútbol "nada" le sorprendería y que están "preparados para lo que suceda".

Por último, lamentó la salida de Antoine Griezmann: "No me voy a romper la cabeza para imaginarme a otro Griezmann, porque no lo habrá. Fue algo increíble. Tuvimos un genio por muchos años. Evidentemente lo vamos a extrañar en lo futbolístico y lo humano".