Simeone niega el enfado de sus jugadores: "Yo solo creo en lo que veo"

Publicado 09/11/2018 13:48:13 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha negado este viernes el presunto enfado de sus jugadores por la actitud del cuerpo técnico respecto a la plaga de lesiones, en la víspera de que se enfrenten al Athletic Club (18.30 horas) en el Wanda Metropolitano durante la 12ª jornada de LaLiga Santander.

"Nada tiene una certeza absoluta, son siempre palabras. Algunos creerán y otros no. Yo solo creo en lo que veo, cuando leo... ya está la situación creíble o no creíble. Cuando leo, a veces creo y a veces no", espetó Simeone en rueda de prensa.

"La información puede ser verdad o mentira. Nunca se va a poder desarrollar si es cierta o no, porque no está a nivel visible sino que es una cosa escrita", insistió el 'Cholo' en su argumento, después de que el diario afirmase que hay tensión en el vestuario colchonero.

Simeone también dijo que "cada uno puede opinar y pensar en lo que crea oportuno" respecto a esta situación de las lesiones. "Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones, e intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera", señaló.

Por otra parte, reiteró que sus pupilos están en una buena racha. "Hemos mantenido un ritmo ascendente en LaLiga, más allá de que hoy los empates se consideren un paso atrás. Ojalá podamos llevar el partido ante el Athletic hacia donde nos podamos sentir más cómodos", explicó.

Mientras tanto, valoró la opción de que el delantero hispano-brasileño Diego Costa: entrase en la convocatoria tras sus molestias físicas. "Él quiere estar. Hablaré con él y veremos lo que él siente y lo que yo estoy viendo. Después decidiremos en consecuencia si es parte de los 18", reconoció.

Por último, y sabedor de que tiene la línea defensiva en cuadro por las múltiples bajas, Simeone sopesó varias estrategias. "Está la posibilidad de que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien; o con Saúl de central, que ya ha jugado ahí alguna vez", comentó.