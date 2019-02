Simeone: "No hemos perdido por el VAR"

Publicado 09/02/2019 18:50:48 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que su equipo no perdió el derbi madrileño (1-3) por el VAR sino porque su rival "fue mejor y tuvo más contundencia", además de lamentar esta segunda derrota seguida que les obliga a levantarse "rápido".

"No suelo opinar del VAR. Es algo que crecerá, mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo la posibilidad de ver las acciones repetidas como sí tiene la gente del VAR y espero y deseo que hayan acertado. Que esto siga mejorando por el bien común. No hemos perdido por el VAR", indicó el técnico argentino.

Repreguntado por esta cuestión, Simeone dijo que "la opción del penal es una acción evidente de gol" en relación a la jugada sobre Morata que no fue señalada. "Estamos acostumbrados a jugar con el VAR. Ya desde el Mundial se alteran la celebración de los goles o no se pueden disfrutar de la misma manera. Los jugadores creo que ya está preparados para eso", añadió.

"El rival ha sido mejor que nosotros y más contudente. Quiero felicitar al rival y nosotros tenemos que preparnos para lo que viene", sentenció en este sentido el 'Cholo'.

Además, tampoco quiso excusarse por la lesión de Rodri. "En principio no vamos a justificar la derrota por la decisión de Rodri. No ha empezado desde el inicio porque Rodri venía con molestias desde el partido del Betis. El miércoles, después del entreno, le reaparecieron. Con esas dudas preferimos que no saliese de inicio. Con dudas es difícil jugar este partido. Era mejor utilizarlo lo últimos 20 minutos que los 90", explicó.

"Fue un partido duro, fuerte y ellos tuvieron -sobre todo- mucha contundencia. Los caminos se abrieron en el partido para ellos. El rival ha merecido ganar. Ahora hay que levantarse rápido y preparar el partido del sábado con mucha iluisión", añadió Simeone, que no quiso contestar a al ser preguntado si la Liga ya estaba perdida.

"Espero a que pase el domingo y en la próxima conferencia te contesto", dijo al periodista. De igual manera que no quiso hablar de la Juventus, su rival en los octavos de 'Champions' dentro de once días. "Ahora no estamos pensando en la Champions, pensamos en hacernos más fuertes y hacer un partido importante contra el Rayo", finalizó.