Giménez: "Fue falta fuera del área, las imágenes están ahí"

Publicado 09/02/2019 19:49:29 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid José María Giménez aseguró que hizo falta a Vinicius en la acción que Estrada Fernández señaló como penalti, pero explicó que fue "fuera del área", algo que se puede chequear viendo por las imágenes porque "están ahí".

"Voy a explicar lo que es mi punto de vista. Hice falta, fue una jugada bastante arriesgada por mi parte, y le toco -con la parte de la tibia- el tobillo fuera del área. Luego caemos dentro. Cuando él cae hay otro contecto con mis genitales y su talón. Creo que es lo que el VAR ve. De eso no tengo ninguna duda. Las imágenes están ahí", relató.

"Más allá de la acción, nosotros siempre hacemos autocrítica cuando vivimos partidos que no queremos. Es verdad que una pelota quieta -el gol de Casemiro- me agarra atrás. Con un paso adelante la hubiera sacado. Vamos a pelear ese balón entre cuatro y le cae a él que estaba bien ubicado", lamentó.

"Sabíamos que el Madrid descolgaba a Vinicius y Benzema, pero no supimos manejar esa situación. Eso fue lo que nos condenó. Llegaron con mucha gente. Al final supieron esperarnos y contragolpear por fuera. Es verdad que ellos fueron más contundentes. Definieron todas las pelotas que tuvieron", añadió 'Josema'.

En este sentido cree que el Madrid hizo "un partido más inteligente" y -al igual que dijo Saúl- ve a su rival como "justo vencedor" del envite. "Aún así LaLiga es muy larga, sabemos que es una Liga muy apretada. Cualquier rival puede sacarle puntos a cualquier equipo. Todos quieren pelear por cosas importantes", agregó.

Por último, Giménez dijo que no vio el gesto de Gareth Bale, que pareció provocar a la grada con una peineta en su celebración. "No lo vi, que lo vea quien lo tenga que ver. No creo que haya sido para menospreciar a nuestra afición", finalizó el central uruguayo.