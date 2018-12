Simeone: "Es normal que un equipo como el Bayern aparentemente quiera pagar la cláusula de Lucas"

Publicado 21/12/2018 13:05:33 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que "es normal que un equipo como el Bayern aparentemente quiera pagar la cláusula" de Lucas Hernandez, jugador del que no se ha atrevido a garantizar su continuidad en el mercado de invierno, razón por la que ha pedido a la afición que este sábado, durante el partido ante el Espanyol, le "haga sentir el afecto que le tiene".

"Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él y hablé con el club. Lucas sabe lo que pienso y el club sabe lo que pienso yo y lo que me gustaría. Hasta el día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de supuestos, de si estaría, si se va, si se queda, porque él está aquí. Hablar de supuestos es una cosa que no me gusta. No tengo que asegurar nada porque el chico está aquí", valoró Simeone en rueda de prensa.

En una comparecencia que giro casi íntegramente en torno al futuro del defensa internacional francés, el 'Cholo' se negó a especular con el futuro de Lucas y explicó que "siempre" se imagina "cosas que pueden suceder positivas, no negativas".

"Soy optimista siempre. Lucas sabe el afecto que tenemos por él y el futbolista que es. Es normal que un equipo como el Bayern aparentemente quiera pagar su cláusula porque es un club importante. Después estará la decisión y el trabajo que haga le club con Lucas para que las cosas sigan como están", analizó.

En este sentido, también hizo un llamamiento a la afición del Wanda Metropolitano para que ayude a la continuidad del zaguero. "Ojalá que mañana la gente le haga sentir el afecto que le tiene. Que mejor que reflejarlo con un hombre como Gabi, que siempre ha sido del club y que ha dado todo y la mejor imagen", comparó, antes del homenaje que el excapitán recibirá en el Wanda Metropolitano.

"A partir de la información que salió de Lucas ustedes tienen la necesidad de buscar situaciones que creen necesarias para polemizar. Es muy entendible. En lo que me toca a mí, mañana tenemos un partido muy importante contra el Espanyol", subrayó Simeone a los periodistas, antes de "un partido duro contra un equipo que ha jugado bien los últimos partidos a pesar de las derrotas".

Además, Simeone también se refirió al cruce de declaraciones con Thibaut Courtois. El argentino dijo en primer lugar que jugar en el Real Madrid favorece lograr premios individuales, como el de mejor portero del mundo logrado por el belga, y el guardameta contestó que "Simeone critica al Madrid para hacerse popular ante su afición". "Soy muy respetuoso con Courtois. No entendió lo que quise decir", zanjó el preparador.