Simeone: "La presencia de Suárez nos genera la necesidad de abastecerlo"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que la llegada de Luis Suárez ha podido modificar el juego de su equipo porque las características del uruguayo les "genera la necesidad de abastecerlo", y también hizo hincapié en la "inercia importante" tanto a nivel de juego como de dinámica de la que están gozando actualmente antes de medirse este martes en la Liga de Campeones a un Lokomotive "muy competitivo".

"Todo esto se genera a partir de la presencia de Suárez, que nos genera la necesidad de abastecerlo porque Costa y Morata tienen otras características que nos permiten jugar a los espacios o en largo. Luis necesita a la gente más cerca y vivir donde sabe que puede hacer daño y por eso el equipo va a la búsqueda del camino del gol que es lo más importante en el mundo del fútbol", explicó Simeone este lunes en rueda de prensa.

El 'Cholo' recordó que con Radamel Falcao jugaban "de una manera" y que con Diego Costa "de otra". "Y ahora nos tenemos que enganchar a una situación nueva con la que estamos conviviendo", añadió, aclarando que "siempre las características de los futbolistas son las que generan los caminos a buscar para potenciar al equipo".

"En este momento estamos yendo por este camino, pero hablar de lo que puede venir más adelante o de las ilusiones no lo comparto porque el fútbol es muy dinámico y los partidos no son iguales. Según la fuerza, energía y lo que veamos en los entrenamientos buscaremos jugar para lo que necesitamos", sentenció al respecto.

El argentino eludió poner nota a lo realizado al equipo hasta el momento, pero sí dejó claro que está "trabajando bien" y que "lleva una inercia importante en su juego y dinámica". "Y esto lo dije después del empate ante el Villarreal y de perder ante el Bayern, y lo sostengo tras ganar a Osasuna, pero mañana nos espera un rival duro y difícil que va a exigir lo mejor del equipo", comentó.

Simeone también apuntó que "sin lugar a dudas" desde el exterior "mucha gente valora" lo que hace el Atlético en estos últimos años. "Creo que los entrenadores valoramos la regularidad porque sabemos de la dificultad que tiene y porque esa fuerza nos la da el club", remarcó.

Sobre el Lokomotive, le calificó como "muy competitivo". "Sus registros de sus últimos 14 partidos hablan por sí solos. En las cinco derrotas que han tenido no han sido por más de un gol y han sido partidos cerrados y competidos, por lo que hablamos de un equipo que sabe competir", advirtió.

De todos modos, no quiso decir si el conjunto ruso tenía más nivel que el año pasado cuando también se vieron en la fase de grupos. "No sería justo decir yo si es mejor o no", zanjó. "Es un equipo que se repliega muy bien, que contragolpea muy rápido, que tiene mucha fortaleza defensiva y que sabe lo que quiere hacer en el campo", concluyó.