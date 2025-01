Simeone: "Tenemos futbolistas para compensar las necesidades de toda la temporada"

El técnico del Atlético no entró en la polémica del penalti y apuntó que su equipo "debe" tener nivel competitivo en las rotaciones

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no buscó polémicas en el empate (1-1) contra el Villarreal, con el penalti que supuso el gol visitante en el Metropolitano, ni excusas en la carga de partidos y las rotaciones de este sábado, ya que la plantilla rojiblanca "debe" ser capaz de cubrir "las necesidades".

"El árbitro les dijo a los jugadores que primero toca al hombre y luego a la pelota. Ya después del partido no tiene importancia. Si los árbitros consideran que es penalti, es penalti", dijo en rueda de prensa después de dejarse dos puntos para buscar el liderato de LaLiga EA Sports.

Por otro lado, el 'Cholo' apuntó que el Atlético debe seguir fuerte en el "partido a partido" y con cambios. "Lo debemos tener (nivel competitivo). Tenemos un equipo con futbolistas para compensar las necesidades que vamos a tener durante toda la temporada. Hemos pensando en el partido, la forma que queríamos jugarlo. El primer tiempo ellos se encerraron muy bien y trabajan el contragolpe todos los equipos de Marcelino", afirmó.

"Apareció el penal que generó confianza y siguieron trabajando en el segundo tiempo, tuvieron dos ocasiones muy claras. Hubo actitud para buscar el partido, no tuvimos tantas situaciones de peligro. En el segundo tiempo el equipo subió la intensidad, buscó ganar el partido, empató, tuvo alguna y ellos también. El empate es justo. El Campeonato es largo, seguimos partido a partido", añadió.

Simeone, que apuntó que desde el VAR debieron "interpretar penalti" para que el colegiado no fuese a ver esa acción que protestó el estadio, explicó su decisión de no meter al ex del 'Submarino' Alexander Sorloth. "Empezó a entrenar ayer, pensé en ponerle al final pero la posición de Llorente nos podía generar más ataque", terminó.