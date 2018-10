Simeone: "Venimos de un golpe duro, nuestro objetivo es clasificar"

Publicado 25/10/2018 0:03:03 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que le "encantó" la actuación de su rival este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones, un Borussia Dortmund que fue "contundente" (4-0), al tiempo que aseguró que el "objetivo" es estar en octavos ya sea como primero o segundo de grupo.

"Fueron superiores. Tuvimos un inicio del primer tiempo bueno, en el que no pasaba nada y apareció el gol. En el segundo arrancamos bien y estuvimos cerca del 1-1. Se pusieron 2-0 y estuvimos cerca del 2-1, y nos hicieron el tercero. Fueron contundentes y muy bien ordenados. Felicitar al Dortmund, me encantó", indicó.

El argentino valoró las ideas claras del cuadro alemán. "Tenían claro el objetivo y en el fútbol cuando eres contundente el partido se te abre, como no se nos abrió a nosotros con Saúl o Correa", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, apelando a "trabajar" para "mejorar" y tratar de que no se repita una derrota tan abultada.

Además, el 'Cholo' recordó que vienen de una temporada en la que no pasaron la fase de grupos, objetivo que sigue encarrilado con seis puntos por el solitario que tienen Brujas y Mónaco. "Habrá que ver, quedan muchas jornadas. Tenemos la ilusión de poder clasificarnos porque venimos de un golpe duro el año pasado y nuestro objetivo es clasificar, primero o segundo", finalizó