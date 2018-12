Solari: "Hago lo que creo mejor para los jugadores"

Publicado 30/11/2018 13:51:10 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, evitó pronunciarse sobre la situación que está viviendo Isco Alarcón en el equipo blanco y confirmó que el tema "no da más de sí" porque son "decisiones puntuales" y él siempre hace lo considera que es "mejor" para los jugadores.

"Es un tema que no da mas de sí, son decisiones puntuales. Yo no puedo estar pendiente de vuestras especulaciones. Son 24 profesionales y todos trabajan, nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Hago lo que considero que es mejor para los jugadores, todos son importantes porque todos somos el Real Madrid", zanjó Solari este viernes sobre las suplencias y no convocatorias de Isco en los últimos partidos en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Valencia.

El exjugador lee "todos los días la prensa general. "Para informarme mejor o desinformarme mejor, yo no leo prensa deportiva", aclaró con una sonrisa. "Son todos profesionales y trabajan todos muy bien. Tenemos jugadores jóvenes, pero son maduros y llevan muchos años en esto, no creo que el exterior les pueda distraer", admitió.

"No sé qué dijo Marcos Llorente, pero sí sé lo que hizo, jugó un gran partido. Era difícil porque no tenía ritmo competitivo, habla muy bien de él, entrar en un partido de esa trascendencia y competir al nivel que lo hizo. Eso quiere decir que trabaja todos los días y es un gran profesional", alabó del mediocentro, que pasó de apenas contar a ser titular en el Olímpico, y las dudas sobre su futuro.

Por otro lado, el argentino prefirió centrarse en la visita del equipo de Marcelino, un rival "muy organizado y muy ordenado tácticamente", que además ha encajado "pocos goles en contra", con tan solo nueve, al igual que el Atlético de Madrid. "Tendremos que basarnos en el talento de nuestros jugadores, acertar y ser agresivos de tres cuartos de cancha para delante", señaló como las claves para hacer daño a los valencianistas.

Con la victoria ante la Roma en 'Champions', el Real Madrid recuperó la sonrisa tras el batacazo contra el Eibar. "La alegría a la hora de trabajar, el sentido de la responsabilidad en el trabajo diario son el 80 por ciento de todo del fútbol y de cualquier trabajo", confesó.