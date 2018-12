Solari: "Los onces fijos no existen para mí"

Publicado 08/12/2018 13:18:28 CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha asegurado que los onces fijos "no existen" para él, sino que arma el equipo inicial atendiendo a muchos factores, y ha afirmado que el galés Gareth Bale está mostrando su "compromiso", además de advertir de que este domingo ante el Huesca en El Alcoraz (16.15 horas) deben ser "muy generosos" en sus "esfuerzos", "muy serios en defensa y muy intensos y muy agresivos en ataque".

"Los onces son de acuerdo al siguiente partido, que es un momento coyuntural y depende del estado de forma, de que estén sanos, de decisiones de uno con respecto al rival... Hay muchos factores que influyen en decidir un once. Para mí los onces fijos no existen", declaró en la rueda de prensa previa.

Por otra parte, el preparador argentino afirmó que sus esfuerzos se centran en pensar cómo ganar al Huesca. "No me caben dudas de que nos van a exigir la máximo, lo sabemos. Tenemos que salir a ganar el partido desde el primer minuto", indicó. "Tenemos que ser muy generosos en nuestros esfuerzos, muy serios en defensa y muy intensos y muy agresivos en ataque", recalcó.

Así, Solari considera que sus hombres no cometerán los errores vistos hace unas semanas en Ipurua (3-0). "Ellos son conscientes de la importancia del partido para nosotros, por lo que significan los puntos y ganar fuera de casa. LaLiga la vamos a pelear hasta el final. Este partido es muy importante para nosotros", apuntó.

El técnico madridista, que ve a Toni Kroos "bien y progresando" y que no cree que tenga "ningún problema" para estar disponible para el Mundial de Clubes, salió en defensa de Gareth Bale, al que sí ve esforzarse cada día. "No se marchó lesionado, se marchó con alguna molestia. Había hecho un gran esfuerzo contra el Valencia, pero también contra la Roma y contra el Eibar", señaló.

"Hay veces que los esfuerzos se hacen y los partidos no salen. Él hizo los esfuerzos y mostró su compromiso, y eso se ve. Un jugador puede estar más o menos acertado, pero en ese sentido no tengo nada que recriminar. Aparte, hizo un golazo contra la Roma, se olvida rápido", continuó.

Además, no quiso hablar del futuro del portero Keylor Navas, al que arrebató la titularidad en 'Champions'. "Yo no soy quien para recomendarle nada a nadie; intento que todos estén bien, contentos y comprometidos. Los sentimientos de cada jugador son siempre válidos. Siempre he pensado que el Real Madrid es el club más grande del mundo y no hay sitio más bonito para estar", subrayó sobre una posible salida del costarricense.

También valoró la progresión del centrocampista Marcos Llorente, que empieza a contar con oportunidades. "Estoy desde hace muy poco aquí. Marcos había jugado muy poco antes. Nunca se sabe cuál es el rendimiento que el jugador te va a dar, la falta de inactividad y de competencia es difícil para el futbolista, sobre todo cuando es prolongada. Que él haya entrado tan bien en partidos importantes habla muy bien de él cono profesional", relató.

"Es la parte más difícil del jugador, mantenerse en forma cuando le toca participar menos, pero es parte de la profesión. El que lo logra, cuando le llega su oportunidad, está mejor preparado que el que no lo logra, pero claro que es duro no competir y entrenarse", prosiguió.

Por último, Solari apeló a la calma de los aficionados argentinos ante la vuelta de la final de la Copa Libertadores, que se celebra este domingo en el Santiago Bernabéu y en la que River Plate y Boca pelearán por la copa tras el empate de la ida. "Es un honor recibir este partido, hubiera sido mejor que no lo tuviésemos; es una pena que se tenga que jugar tan lejos de Buenos Aires", manifestó.

"Pero ya que está aquí, es un honor que lo reciba un estadio como el nuestro, con tantas copas y tanta historia. Ojalá que el cierre pueda ser un cierre digno para semejante partido. Deseo que haya tranquilidad en los alrededores y que la gente se comporte y que por fin se pueda cerrar este capítulo", concluyó.