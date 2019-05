Suárez y Coutinho regresan a Anfield

Publicado 06/05/2019 16:12:05 CET

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Luis Suárez y Philippe Coutinho regresan este martes a Anfield, el que fue su estadio durante su época en el Liverpool FC, para intentar privar a los 'red' de otra final de la Liga de Campeones, ya que el Barça cuenta con el 3-0 del Camp Nou para optar a estar en el Wanda Metropolitano y levantar un título que no logra desde 2015.

Sin duda será un partido especial para Luis Suárez y para Philippe Coutinho, dos jugadores que fueron estrellas 'red' y que siguen contando con el cariño de Anfield. En el partido de ida, Suárez marcó y lo celebró por todo lo alto, aunque fue más por el mero hecho de que llevaba más de un año, once partidos, sin marcar en la 'Champions'.

Suárez aterrizó en el Liverpool en enero de 2011, procedente del Ajax de Amsterdam, y fichó por el FC Barcelona en julio de 2014. Durante su época en el Liverpool, el delantero de Salto (Uruguay) disputó 133 partidos en los que anotó 82 goles y repartió 47 asistencias de gol, y se convirtió en uno de los ídolos del momento para los aficionados.

En el recuerdo quedan grandes goles, importantes pese a vivir una mala era a nivel europeo, como indica el hecho de que Suárez no pudiera llegar a disputar un partido de Liga de Campeones como 'red'. No obstante, ganó la Copa de la Liga en 2012 y fue el máximo goleador de la Premier League en la temporada 2013/14.

Además de sus goles, entrega y lucha, Suárez dejó recuerdo en Inglaterra más allá de Anfield. Tuvo varias sanciones o polémicas, como cuando estuvo ocho partidos sin poder jugar por un presunto insulto racista a Patrice Evra, y también por un mordisco a Branislav Ivanovic (Chelsea) que le condenó a una sanción de 10 partidos.

Pese a ello, Suárez se convirtió en máximo goleador en la Premier en 2014 y el FC Barcelona lo fichó ese mismo verano, a la conclusión de la temporada, pese a que el jugador acarreaba una nueva sanción por, esta vez con Uruguay, morder al italiano Chiellini en el Mundial.

Y siguió el mismo camino, en enero de 2018, el brasileño Philippe Coutinho. Mientras que Suárez ha incluso mejorado los números del Liverpool en el Barça, con 177 goles y 96 asistencias en 246 duelos como blaugrana, de momento a Coutinho le está costando más afianzarse en el once inicial, pese a tener reservado un lugar por varias cuestiones.

Coutinho disputó con el Liverpool un total de 201 partidos, con 54 goles y 45 asistencias, después de su fichaje procedente del Inter de Milán en enero de 2013. En 'Champions' disputó 10 partidos --5 goles y 2 asistencias-- como 'red', y aunque no pudo conquistar ningún título llegó a ser clave en los esquema del equipo de Anfield.

También regresará a la que fue su casa Coutinho, que en invierno del año pasado decidió aceptar la oferta del Barça y poner fin a una buena etapa en Liverpool, donde tenía un mayor peso en el ataque, con mayor incidencia en el apartado goleador, que no en Barcelona, donde tiene a Suárez, y a Leo Messi, por delante en este sentido.

El brasileño empezó como centrocampista ofensivo, repartiendo asistencias a delanteros como Daniel Sturridge, que sigue siendo 'red' y podría jugar este martes por las bajas de Salah y Firmino, o al propio Luis Suárez, ya que ambos coincidieron temporada y media en el vestuario del Liverpool. Su juego preciso, de salón, hizo las delicias en Anfield hasta que, en su última época, brilló más por sus goles al jugar más adelantado.

Con Suárez y Coutinho apuntando al once inicial de Ernesto Valverde para el duelo de este martes, ambos volverán por primera vez en competición oficial a jugar en Anfield, pero ahora como rivales. El mítico feudo de Liverpool ya no caminará con ellos, sino que intentará propiciar una remontada que lleve a su equipo, y no al Barça, a la final de Madrid.