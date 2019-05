Luis Suárez: "De los errores se aprende, la motivación es máxima"

Publicado 06/05/2019 19:06:54 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, advirtió de que "de los errores se aprende", en alusión a la eliminación frente a la Roma del pasado curso, y que la "motivación es máxima" para ganar la Liga de Campeones la víspera del partido de vuelta de la semifinal contra el Liverpool, que se disputa este martes en Anfield con el 3-0 logrado en el Camp Nou.

"De los errores se aprende. Un año atrás entramos tranquilos y mira lo que pasó. Si te descuidas, te marcan un gol y la afición se mete en el partido. Somos conscientes de los errores que cometimos para no repetirlos. Es un rival durísimo", manifestó en rueda de prensa el exariete del Liverpool.

Suárez destacó el ambiente del estadio de su exclub, Anfield, que es "un plus", pero indicó que son jugadores "profesionales" y tienen que estar a la "altura" de unas semifinales de la 'Champions'. "Es especial. Estoy muy agradecido por los muchísimos años de los que disfruté acá. Llegué a la élite gracias al Liverpool. Creo que van a dar más aplausos que silbidos. La gente va a estar más agradecida", pronosticó.

A su juicio, las ausencias por lesión de Salah y Firmino "son importantes", pero que el planteamiento del equipo de Ernesto Valverde no mudará por estas pérdidas. "A nosotros no nos cambia la forma de plantear el partido. Tienen otros jugadores de otras calidades que por algo son del Liverpool e internacionales. Nos pasó con la Juve, contra el PSG, con las sorpresas que hay no podemos pensar en que somos favoritos porque después te llevas un buen palo", indicó.

Acerca del papel de favorito por el resultado de la ida, el delantero charrúa recordó que vienen de "duros golpes de años anteriores" en los que llegaban con una "buena ventaja". "Hay que estar atentos a todos los detalles. Desde el primer segundo van a apretar. No debemos cometer faltas y pérdidas tontas porque ellos tienen a jugadores grandes. No entrar en un partido de ida y vuelta, hacer nuestro partido", aconsejó.

"MI ILUSIÓN: GANAR LOS TÍTULOS QUE EXIGE ESTA CAMISETA"

No consideró que el de este martes sea el "partido más importante" de la temporada, porque los anteriores le sirvieron "para avanzar" rondas hasta las semifinales. "La gente que ama este deporte sabe de la importancia de marcar un gol en las semifinales de 'Champions'. Soy un agradecido al Liverpool. Acá en Anfield no celebraría el gol por el respeto que le tengo a la gente", anunció.

Su ilusión es "jugar y conseguir todos los títulos que te exige una camiseta como la del Barcelona", aunque recordó que el Liverpool le hizo "madurar en muchos aspectos". "Ser capitán del Liverpool fue una de las cosas únicas en mi carrera, con el equipo casi a punto de pelear la Premier.

El que no haya marcado un gol en 3 años y medio, no le "cambia nada". "Si lo logro mañana ante el Liverpool daría más tranquilidad porque ellos necesitarían más para avanzar. No me quita el sueño. Aunque el que le hice al Manchester lo cuento para mi, a pesar de que ustedes no", bromeó con la prensa.

Por otro lado, dijo ser consciente de que el FC Barcelona pueda buscarle un recambio a medio plazo por la edad (32 años) del uruguayo. "Se habla de muchos delanteros, pero hay que estar a la altura para convivir con la crítica y de que te puedan suplantar. 'Maxi' Gómez es un gran jugador, pero no soy quién para avalar que está preparado para sustituirme", sentenció.