Tebas: "El 'caso Negreira' es el mayor daño reputacional de la historia de LaLiga y el FC Barcelona"

"Todo lo que oigo de la Superliga son 'fake news' constantes"



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió este martes al 'caso Negreira' como el mayor "daño reputacional" de la historia de LaLiga y el FC Barcelona, al mismo tiempo que criticó duramente la Superliga por ser un conjunto de "'fake news' constantes" y tener un modelo de competición "cerrado" que no prima la "meritocracia" porque es una "trampa", durante la presentación del ISDE Sport Convention 2023 en Madrid.

"El 'caso Negreira' es el mayor daño reputacional de la historia de LaLiga y el FC Barcelona. Nosotros estamos en la fiscalía y aportamos todos lo documentos, a las 48 horas lo denunciamos en UEFA. La UEFA dice que cuando un país no puede actuar por lo que sea, en este caso por estar prescrito, ellos sí pueden. Lo que está claro es que solo con la mera intención de adulterar una competición estás cometiendo un delito. Nuestra intención es que aclaren bien las cosas y que corresponda lo que sea, nos da igual que sea el Barcelona o cualquier otro", señaló el presidente durante su intervención.

En este sentido, el máximo mandatario de LaLiga reconoció no haber hablado con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aunque indicó que debe ser él que salga a dar las "explicaciones oportunas". "No he hablado con Laporta. El que tiene que hablar es él y dar las explicaciones oportunas al fútbol en general y a los aficionados. El día que desvela esta situación la Cadena SER, a la media hora había una nota de prensa del Barcelona exculpándose. Él debe aclarar porque el Barcelona pagaba al vicepresidente de Comité Técnico de árbitros. Aunque sea difícil aclarar esto", expresó.

Por otro lado, Tebas también se refirió a la Superliga como un conjunto de "'fake news' constantes" y criticó duramente a sus propulsores. "Todo lo que oigo de la Superliga son 'fake news' constantes. La gente se las va tragando. En el fondo la Superliga no es solo un concepto deportivo, sino que los grandes clubes de Europa, los que más facturan, quieren mandar ellos solos en el fútbol y a los demás darles un dinero. Eso lo dijo Florentino. La liga española es un equilibrio, si solo mandasen los grandes clubes sería un desastre", indicó.

El presidente criticó el nuevo modelo de competición "cerrado" de la Superliga, al que consideró una "trampa" para los clubes. "Ahora están virando a un modelo que también es cerrado. El modelo europeo de los últimos 30 años ha sido un éxito con las ligas nacionales verticales y las competiciones europeas horizontales, pero ellos quieren cambiar esto. En ese modelo acabarán siempre jugando en la primera división de Europa los mismos, porque solo descienden tres. Hablan de meritocracia, pero es una trampa. Perderíamos el 50% de los ingresos económicos. Madrid y Barcelona ingresarían 400 millones más, pero el resto de clubes un 50% menos", señaló.

"Una modelo que ha funcionado durante más de 20 años no tenemos que cambiarlo. No veo que sea el momento de cambiar nada. Hay que consolidar lo que hay y ver hasta donde se llega. Ellos quieren llevarse parte del pastel. Son modelos tan diferentes que no hay negociación posible con la Superliga, no es negociable. Hay que mantenerse en lo que hay, que es lo que nos ha hecho funcionar. No es justo para el fútbol", aseveró.

Así, el dirigente también destacó el buen momento que vive la liga española y criticó el modelo de otras competiciones como la Premier League. "Hay dos competiciones saneadas, la Bundelisga y la liga española. Luego la Premier, la francesa y la italiana no son sostenibles económicamente. La Premier no se ha sabido autoregular durante los últimos años y ha provocado un fútbol desestructurado. Sí cogemos las últimas cinco temporadas han perdido casi 3.000 millones y la liga española 250 millones. Las competiciones con pérdidas solo incentivan el gasto y al final acaban destruyendo todo el fútbol a nivel económico", destacó.

"Estamos diciendo que este modelo no puede estar en Europa. No puede haber competiciones deficitarias como la Premier. Porque a la hora de incorporar jugador recurren a los mecenas americanos, van poniendo dinero y evidentemente no podemos competir contra eso. Al final a los que más daño hacen es a nuestros dos grandes clubes. Son modelos, sobre todo la Premier, que no son los correctos. Nosotros podíamos hacer lo de la Premier para que vinieran los 'ricachones' con un modelo a pérdidas, pero nuestros grandes estarían en un problema porque tendrían que competir contra jeques", añadió.

Además, el máximo mandatario se refirió al "fracaso" de la presentación de la Superliga en los medios, destacando su estrategia de "pinchar el globo". "La Superliga fracasa porque hubo gobiernos que tomaron decisiones rápidas. No fue porque Florentino hiciese una mala comunicación. Sabíamos que se iba a anunciar y diseñamos una estrategia, a la que yo llame 'pinchar el globo'. Buscábamos un efecto de reacción de gobiernos y ligas para que les atropellase comunicativamente. Su estrategia era comunicarlo el lunes, pero el domingo filtramos una nota donde decíamos que había un proyecto en contra del fútbol europeo y le pusimos salsa a la nota", explicó.

Por último, habló de la figura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como la única razón por la que el FC Barcelona y la Juventus de Turín siguen apoyando el proyecto de la Superliga. "Creo que es por el tirón de Florentino. La Juventus y el Barcelona le darían su compromiso y Florentino es muy tenaz. Florentino nunca pierde. Tengo claro que aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea fuese favorable parecerá que han ganado. Florentino es muy tenaz y muy cautivador", concluyó.