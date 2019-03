Tebas: "La Champions es una exclusividad y si lo conviertes en normal acaba siendo anormal y cae"

Publicado 21/03/2019 13:36:23 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró una vez su crítica hacia la reforma de la Liga de Campeones que podría estar considerando la UEFA y la ECA, recordando que puede afectar al carácter de "exclusividad" que tiene la Liga de Campeones en la actualidad y asegurando que se caía "de la risa" al escuchar que esta nueva competición pudiese permitir a los clubes participantes recaudar 900 millones al año en derechos televisivos.

"Ya llevo dos años hablando de este y no es nada nuevo, no me resulta sorprendente y sería un problema muy grave para las Ligas nacionales. La UEFA, la FIFA, al RFEF quieren todos competiciones nuevas y cambiar un modelo de industria que está funcionando muy bien, con todos creciendo y generando riqueza", aseveró Tebas durante la presentación de la campaña 'Con el Deporte no se juega'.

Por ello, dejó claro que "crear nuevas competiciones hace todo lo contrario y va a conseguir más riqueza solo en unos clubes". "Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana, no son pensados, se toman en estado euforia sin saber los efectos que tienen", comentó.

Tebas también garantizó que LaLiga "va a tener 20 clubes en los próximos 20 años". "No se va a reducir, ninguna de las ligas estamos dispuestas a esto porque afecta claramente a la industria y presentaremos un informe del daño que hacen estos proyectos de pseudoligas", comentó.

"Lo que más me preocupa es que muchos dirigentes de grandes clubes no saben lo que están haciendo. Me caigo de la risa sobre lo de recaudar 900 millones. Estaríamos hablando de un total de 18.000 millones que no lo ganan las cinco ligas europeas a la vez en un año. El mercado no funciona así, se van a cargar sus propios clubes", apuntó en relación a la noticia adelantada en la cadena COPE sobre que esta nueva competición permitiría recaudar esa cantidad a sus participantes en derechos de televisión.

En este sentido, advirtió que podría haber una pérdida de espectáculo. "Los clientes del Real Madrid y del Bayern están acostumbrados a ganar y si es una competición de tanta élite, habrá grandes equipos que se pasarán ocho años sin ganar y se quedarán sin aficionados. Me gustaría ver en esta Superliga de 8 ó 16 equipos cuantos verían un Manchester City-Real Madrid sin jugarse nada", recalcó.

"Están construyendo un proyecto sin saber los efectos. Ya está la 'Champions' que es una exclusividad y si lo conviertes en normal acaba pasando a anormal y cae hacia abajo. Voy a trabajar para convencer al resto del fútbol del mundo de que estas ideas son una auténtica barbaridad para las ligas y los clubes. El dirigente que lo apoye camina a cargarse su club", sentenció.

Además, también subrayó que "no hay ninguna posibilidad" de que LaLiga se dejase de jugar en fin de semana. "Lo digo con rotundidad. Instituciones jerárquicas como UEFA que están por encima y que ademán son competidoras nuestras no nos pueden imponer un cambio de formato para crecer ellas, pero tenemos dirigentes que siguen pensando que se dirige el fútbol como hace 20 años", detalló.

De todos modos, Tebas reconoció que "ninguno" de los clubes de LaLiga le ha dicho nada sobre sus intenciones sobre estos proyectos. "No me lo han dicho personalmente, aunque hay 'portavoces' y sé quienes son", resaltó el dirigente en referencia a lo que él considera un sector del periodismo afín a ciertos equipos.

Por otro lado, no descartó que en la franja del lunes puedan jugar equipos eliminados ya de las competiciones europeas como sucede con el Real Madrid, que se medirá al Leganés el 15 de abril. "Hemos pasado el partido en abierto al domingo. El lunes nos limitaba mucho porque no podían jugar los de competiciones europeos, pero los que han quedado eliminados como Atlético, Sevilla y Betis tienen esa posibilidad y el de abierto al domingo", afirmó.