Tebas: "Hace 5 años era totalmente contrario a la Supercopa en Arabia, pero ahora hay avances significativos"

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro que "hace cinco años" estaba "absolutamente en contra" de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, pero que ha podido constatar que "hay avances significativos" en el país y que tampoco hay que olvidar que hay otros "muchos lugares donde tampoco se respetan los derechos humanos y también se están jugando torneos deportivos".

"Lo de la Supercopa en Arabia Saudí es un tema complicado. Hace cinco años era totalmente contrario a jugarla allí, estaba absolutamente en contra, pero ahora, que he viajado unas 20 veces, no a ver la Supercopa sino a trabajar, lo que me he encontrado son unos avances muy significativos, aunque es verdad que todavía les falta mucho por avanzar", expresó Tebas durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

El dirigente apuntó que las "30 reuniones" que ha podido tener, en casi todas han sido "con mujeres". "Recientemente, en un fin de semana que estuve por un tema de antipiratería con la Autoridad de la Propiedad Intelectual de Arabia, la que mandaba la unidad era una mujer y había 40 hombres trabajando para ella", indicó.

"Es verdad que te encuentras cosas, pero es verdad también que hay un avance y tampoco quiero ser un hipócrita. La Fórmula 1, MotoGP, la Supercopa de Italia, torneos de golf, conciertos de los más 'cool' del mundo o combates de boxeo, que fui a uno y no diferenciaba a Las Vegas de las 25.000 personas que había dentro", añadió Tebas.

El presidente de LaLiga, que dio su opinión "personal", insistió en que el país "tiene que avanzar". "También hay que pensar que hay muchos lugares donde tampoco se respetan los derechos humanos y también se están jugando torneos deportivos", recordó Tebas, que hace cinco años tuvo "un lío importante" con las autoridades saudíes por "unas declaraciones muy duras" que hizo en Londres al asegurar que el país no era el idóneo para la Supercopa de España por no respetar los derechos humanos y por 'piratear' el fútbol español.