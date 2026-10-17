Tebas: "No doy crédito a que el CSD esté estudiando actuar por mis declaraciones"

Archivo - Javier Tebas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró contrariado por la noticia de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) podría actuar de oficio por sus declaraciones contra el Real Madrid y una comparación con la Alemania nazi, y pidió que se revise lo que dijo y algunos antecedentes de "libertad de expresión". "No doy crédito a la noticia de que el CSD esté estudiando actuar de oficio por mis declaraciones. Si se confirma, espero que ese estudio empiece por leer lo que escribí y por revisar algunos antecedentes", escribió en su cuenta de la red social 'X'.

El presidente de la patronal citó en su mensaje dicha noticia publicada en la prensa, después del cruce que tuvo unas horas antes con el Real Madrid. El conjunto blanco cargó contra Tebas, pidiendo su "dimisión inmediata", mientras el presidente de LaLiga lamentó que los blancos quieran "destruir la competición nacional".

La reclamación del Madrid fue por una declaraciones donde Tebas comparaba las actuaciones del club y sus medios con mecanismos de propaganda de la Alemania nazi. Unas palabras que habrían llegado al CSD y que Tebas quiso repasar en un nuevo mensaje este viernes. "Mis palabras fueron estas: Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", recuerda Tebas.

"Eso es lo que dije. Una crítica a unos métodos de comunicación, con una delimitación expresa de la comparación. Se puede discrepar de ella, incluso profundamente. Lo que no se puede hacer es eliminar esa aclaración y atribuirme una equiparación ideológica que expresamente excluí", añade.

Por otro lado, Tebas expone esos antecedentes que había que tener en cuenta. "El 12 de mayo de 2026, en la rueda de prensa en la que anunció las elecciones del Real Madrid, Florentino Pérez afirmó: 'Podía haber ganado 14 Ligas, pero las otras me las han robado'. Y añadió, 'al hablar de Negreira: siguen siendo los mismos árbitros", apunta.

"Hablamos de atribuir el resultado de campeonatos a un robo y de extender la sospecha sobre los árbitros actuales. ¿Qué consideración merece eso para quienes deben proteger la integridad y el prestigio de la competición?. Los árbitros lo denunciaron. Y el 21 de septiembre AS publicó que el instructor proponía archivar el expediente federativo atendiendo a la libertad de expresión", añade.

Por ello, Tebas afirma que la "pregunta es concreta: ¿qué criterio se utiliza para valorar unas declaraciones y otras?". "¿Afirmar que te han robado campeonatos queda dentro de la libertad de expresión, pero criticar unos métodos de propaganda, aclarando expresamente que no se comparan ideologías ni se señala a la afición, merece una intervención de oficio?", apunta.

"Las vías y las responsabilidades pueden ser distintas. La coherencia institucional sigue siendo exigible. Que se lea lo que realmente escribí, que se expliquen los criterios y que se apliquen con independencia. La libertad de expresión no puede depender del apellido de quien habla", termina.