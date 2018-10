Tebas: "No hay guerra con Rubiales; con su Federación hemos resuelto muchísimas más cosas que con la de Villar"

Publicado 24/09/2018 21:06:31 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que "no hay guerra" ni con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni con su presidente, Luis Rubiales, ya que en cuatro meses han resuelto "muchísimas más cosas" que con la directiva de su predecesor, Ángel María Villar, aunque ha calificado de "lamentable" que el dirigente haya amenazado con recuperar la competencia de los horarios, poniendo en duda que se hayan dado decenas de golpes de calor.

"No tenemos que preocuparnos. En cuatro meses con la Federación de Rubiales hemos resuelto muchísimas más cosas que con la de Villar; Villar ni me contestaba, más de cien veces pedí reuniones. Aquí tuvimos reuniones; que hay discrepancias, normal, pero muchas veces a los medios de comunicación les gustan los líos. No es que no quiera un careo con Rubiales, es que no creo que esa sea la imagen que tengamos que dar del fútbol, discutir en una radio. Eso lo hacemos en los foros, en los cuales nos hemos reunido durante el mes de julio", declaró ante los medios de comunicación.

Sin embargo, el máximo mandatario de LaLiga sí se mostró visiblemente molesto de que Rubiales les acusase de poner "horarios disparatados". "Que haya discrepancias no significa que haya guerra. Lo de lanzar el 'tuit' hablando de decenas de golpes de calor sí que es lamentable. A mí no me quedó más remedio que contestar con un 'tuit', porque si uno se calla en las redes sociales sabemos lo que pasa. El que calla, otorga, y cuando te callas con alguien de ese nivel sí que no es correcto. Da bastante pena", expresó.

"El presidente de la Federación hablaba de decenas de golpes de calor. Ayer en el Levante-Sevilla los informes médicos no eran de golpes de calor, hablan de 13 intervenciones, dos antes del partido, algunas por falta de hidratación y lipotimia. No eran golpes de calor, y menos decenas", prosiguió.

En este sentido, incidió en la idea de que la RFEF no puede hacerse con la competencia de poner los horarios, tal y como amenazó el domingo. "Hay guerra cuando dos se disparan, yo no tengo guerra con la Federación. Lo único que veo es que la Federación señala que quiere recuperar unas competencias que y sólo puedes recuperar lo que es tuyo. No es nuevo. Toda esta amenaza no es nueva, ya se decía hace 14 años. Se vuelve a poner encima de la mesa, terminamos convenio a final de temporada. Yo me he sentado con la Federación, desde el mes de julio, dos veces, y no ha venido el presidente Rubiales. Seguimos hablando; hay discrepancias, pero hemos arreglado temas como el de los árbitros, el tema de la Supercopa, que nos costó dos millones de euros...", expuso.

"Me sorprende lo de los horarios por el calor, el 'tuit' es simpático por lo que sucede después; ahora dicen que van a recuperar los horarios. Parece que es todo una estrategia. Con este tema, hay tanta demagogia... AFE nos mandó un fax el jueves o el viernes diciendo que estaba preocupada sólo por el Betis-Athletic Club, del que cambiamos el horario, de este no dijo nada. No quiero guerra con el señor Rubiales", continuó.

"NO SE ME HA QUITADO DE LA CABEZA LA IDEA DE JUGAR EN ESTADOS UNIDOS"

Sobre el controvertido Girona-Barça en Miami, Tebas aseguró que sabía que iba a haber críticas. "Sabíamos que esto no iba a ser nada fácil. No se me ha quitado la idea de la cabeza. Tenemos el objetivo clarísimo de hacer un partido internacional en Estados Unidos esta temporada. Tenemos derecho a hacerlo", indicó.

Sin embargo, sí se mostró sorprendido por las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asegurando que se negaban a jugar allí. "Que hable en plural me sorprendió, porque el resto de los clubes han manifestado su interés por jugar ese partido. La empresa con la que hacemos el partido es la misma que la de las giras de verano del Real Madrid por Estados Unidos", afirmó.

"No es obligatorio ir; si no quiere ir el Real Madrid, que no venga. ¿Cómo se puede pensar que LaLiga va a obligar a un club a ir a Estados Unidos? Es voluntario. Hay clubes interesados en ir, entre ellos el FC Barcelona. No veo un problema", añadió.

Por otra parte, Tebas consideró que debe reestructurarse la Segunda B, donde se dan grandes desigualdades. "Es uno de los objetivos que la Federación debe acometer. Yo no sé si tiene que jugar Vinícius o no; hoy la normativa lo permite y tiene que jugar. Otra cosa es que queramos que ese sea el futuro de la categoría", subrayó.

En otro orden de cosas, anunció que la negociación del convenio colectivo "sigue adelante", después de que este mismo lunes LaLiga se reuniese con el sindicato Futbolistas ON, en una reunión en la que no estuvo la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Futbolistas ON obtuvo una sentencia de la Audiencia Nacional donde se le reconoce como sindicato. Si desde los servicios jurídicos de LaLiga se tiene que plantear una modificación del convenio laboral por lo que han vivido estos jugadores del Reus y otros equipos, que no han podido inscribirse por temas de control económico, es de convenio colectivo", manifestó.

"Respetamos la decisión de AFE, pero la libertad sindical es un derecho muy protegido por nuestra Constitución y Futbolistas ON tiene derecho a sentarse en la mesa de negociación colectiva. AFE puede marcharse de la mesa, es una decisión suya que respeto pero no comparto", concluyó.