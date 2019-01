Tebas: "Parece que hay que hacer una prueba de españolismo para el VAR"

Publicado 30/01/2019 13:50:19 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó que se produjese "un rebrote de polémica" con el sistema de videoarbitraje (VAR) "porque afecta a un gran club" y que esto empañe lo que para él es "un extraordinario balance" de su introducción en el fútbol español, y se quejó de que se tilde de "independentista" a Mediapro, ironizando con el hecho de hacer "un prueba de españolismo" para dirigir el VAR.

"Yo hago un extrarodinario balance, ahora hay un rebrote de polémica porque afecta a un gran club, pero el equipo que dirige Velasco Carvallo se ha preparado extraordinariamente y revisan cientos de jugadas, el fútbol es más justo", afirmó Tebas durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por 'Liberbank', 'Loterías y Apuestas del Estado' y Repsol.

El dirigente sigue pensando que este sistema "todavía no se entiende bien" y reiteró que sólo entra en "errores clamorosos, nada más". "Hay muchos sitios que piden que se revise todo", advirtió. En este sentido, se refirió a la llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales para expresarle su queja por la no señalización del penalti a Vinicius ante la Real Sociedad.

"Me quejo más de las formas. Está mal que llame y mal que se haga pública, pero todo va acompañado contra el VAR, contra Velasco, contra el operador que dicen que es independentista. Ahora hay que hacer una prueba de españolismo para el VAR", señaló con una sonrisa.

"A los portavoces también me los conozco, lo que dice 'Pepito' es porque lo ha dicho 'Juanito'. Con estas chorradas se pone en peligro la industria del fútbol. Los árbitros se equivocarán como yo. Mediapro es de las que mejor retransmite del mundo y estamos preocupados de si es catalana", añadió.

Por otro lado, habló de su relación con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, principalmente en el tema de las competencias de los horarios, un tema que considera "intocable". "Me remito a la nota de prensa del 23 septiembre de 2018 diciendo que van a recuperar estas competencias. Cuando vienen a quitarte lo que es tuyo no vas a recibirle con los brazos abiertos", comentó.

En este sentido, el presidente de LaLiga dijo tener "muy claro" que la RFEF está "por encima" de LaLiga en determinados aspectos. "Pero es la Ley del Deporte la que regula las competencias y hay que respetar las normas. Villar no se metió nunca con ese modelo porque lo entendía, yo como presidente de LaLiga, he sacado tres convenios con Villar", advirtió Tebas.

Este recordó que "depende de los clubes" que pueda estar en el cargo "hasta 2024". "Nos quedan retos importantes y si creen que los debo asumir, seguiré, y si no, me iré. Yo creo que es necesario una continuidad, pero los clubes decidirán", subrayó.

El presidente de la patronal de los clubes agradeció la confianza de éstos en su gestión y que hayan "valorado" que se merece su actual sueldo. "No lo pedí. Tuve esa oferta de Italia y a lo mejor alguna más. Ahora mi compromiso es mucho mayor, he dejado aspectos de mi vida personal por este proyecto", confesó sobre su salario, que ha multiplicado por 5 (hasta los 2,2 millones) desde que accedió al cargo.

"Ya sabes cómo es este sector, no puedes cambiarlo. Va dentro de lo que me pagan el recibir los 'palos' de la prensa, pero no me influyen en nada. No te puedes dirigir por lo que digan los medios, los estudios que tengo son los que me guían para tomar las decisiones y creo que les falta (a los periodistas) información en algunos casos", prosiguió el abogado.