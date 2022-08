Ten Hag: "Casemiro conoce el camino para ganar títulos y cómo conseguir títulos"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, celebró la llegada del mediocentro brasileño Carlos Enrique Casemiro, un jugador que "conoce el camino para ganar partidos y cómo se consiguen los títulos", mientras que dejó claro que cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo pese a su escasa participación ante el Liverpool.

"Ha ganado muchos títulos en su carrera, conoce el camino para ganar partidos y cómo se consiguen los títulos. También tenemos a más jugadores que han ganado muchos trofeos en su carrera", declaró Ten Hag tras el partido ante el Liverpool de este lunes.

Para el entrenador neerlandés, esta experiencia del exmadridista, que estuvo presente en Old Trafford para ver la victoria ante los 'reds', y otros jugadores "tiene que servir de guía para el resto del equipo, para que entiendan cómo ganar cosas".

Ten Hag también se refirió a Cristiano Ronaldo, que no fue titular y no entró hasta el minuto 86. "Ha pasado toda su carrera bajo el mando de muchos entrenadores, con diferentes estilos y sistemas, y siempre ha rendido, así que, ¿por qué no va a poder aquí?", aseguró.

La suplencia del portugués se basa, según Ten Hag, en el plan de partido concreto que preparó para enfrentarse al Liverpool. "Tenemos una plantilla y una forma de jugar, un estilo, pero también un plan de partido", advirtió.

"Siempre busco la mejor forma de afrontar los partidos. Necesitamos una plantilla porque tenemos muchos partidos que cubrir y tenemos que hacer un equipo, conjuntarnos para lograr los objetivos, y tengo confianza en que lo haremos", subrayó el técnico del United.

Además, no ve ningún inconveniente en la veteranía del de Madeira para esta temporada. "Su edad no es un problema. Si eres bueno, tienes cierta edad y sigues rindiendo al nivel, sigues siendo bueno", sentenció.