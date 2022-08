Florentino Pérez das las gracias a Casemiro "por ayudar a hacer más grande al Real Madrid"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio este lunes las gracias al brasileño Carlos Casemiro "por ayudar a hacer más grande" al club madridista y aseguró que el centrocampista, que pone rumbo al Manchester United, ha sido clave y "uno de los grandes referentes" en la última exitosa etapa marcada por la conquista de cinco Liga de Campeones en ocho años.

"La gran historia de nuestro club se escribe cada día y con los principios que le acompañan desde hace 120 años, pero que necesitan del sacrificio y la entrega futbolistas especiales y únicos, capaces de generar la leyenda y de vivir emociones increíbles. Muchos en el deporte se preguntan cómo es posible que el mito del Real Madrid sea capaz de hacer lo que hace y de lograr retos que parecen imposibles, y parte de la respuesta a esta pregunta es por jugadores como Carlos Henrique Casemiro", señaló Pérez durante el acto de despedida al futbolista.

El mandatario recordó que este era un día "para rendir homenaje" a uno de los "grandes referentes de esta maravillosa época" que está viviendo un equipo "irrepetible" y que llegó "con tan sólo 20 años" en enero de 2013 para ayudar a mantenerse al Real Madrid Castilla. "Meses después pasaste al primer equipo y recordaré siempre aquellos extraordinarios 20 minutos en Dortmund que fueron claves para ganar la Champions en Lisboa", expresó.

Para el empresario, el mediocentro se ha convertido en uno de los "grandes mitos" del 14 veces campeón de Europa, y confesó que pensaba que "este día nunca llegaría". "Es un día para los sentimientos y especial para ti y tu familia, que te ha visto trabajar, luchar y sufrir para que tus ilusiones de niño se hicieran realidad desde la humildad y el máximo esfuerzo", subrayó.

Pérez dejó claro que el madridismo se siente "muy orgulloso" del paso de Casemiro durante casi una década, en el que luchó "en cada partido como si fuera el último de tu vida". "No es fácil soportar la presión porque aquí la exigencia es máxima, pero no sólo lo has hecho sino que además has ayudado a compañeros a mostrar la rebeldía necesaria para hacerlo también, gracias por actuar como un padre con los más jóvenes", apuntó.

El presidente del Real Madrid también agradeció al internacional "ser un ejemplo de compromiso y de valores" y "por darlo todo hasta el final con la máxima entrega". "Los jóvenes ven en ti un referente de trabajo, sacrificio y respeto. Tú has dado lo mejor de ti a los aficionados y ellos te han dado el valor de su fuerza", añadió.

El mandatario recalcó que no es "nada fácil" acabar con este ciclo en un club en el que "sólo querías que te dejasen jugar cinco partidos seguidos para mostrar tu calidad". "Has sido ejemplar cada día durante estos años y también en la despedida, por la generosidad que has mostrado te has ganado el derecho a decidir tu futuro y tenemos que respetarlo", advirtió.

"Emprendes una nueva etapa en un club amigo y legendario. Donde quieras que estés serás un gran embajador del Real Madrid, donde lo has ganado todo y del que te llevas el respeto de todos los madridistas que te recordarán como una gran leyenda. Hemos vivido juntos una historia maravillosa, gracias por ayudarnos a hacer más grande el Real Madrid", sentenció.