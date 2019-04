Ter Stegen, padrino de 'Relatos Solidarios': "Es un detalle para la gente de aquí y para cambiar vidas"

Publicado 18/04/2019 14:24:45 CET

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen es el padrino de la 15ª edición de 'Relatos Solidarios del Deporte', una iniciativa de periodistas deportivos en Barcelona que pretende ayudar, en esta ocasión, a la Fundación Pare Manel, y en la que el portero alemán se ha involucrado de primera mano para ayudar a "cambiar vidas".

"La Fundación Pare Manel me ha convencido de que es un detalle con el que devolver, de alguna manera, el haberme sentido como uno más en estos cinco años que llevo aquí. Me habéis hecho muy fácil la adaptación y es un detalle con el que devolver algo a la gente de aquí y poder cambiar vidas", explicó Ter Stegen en rueda de prensa.

Aseguró ser parte de una "cosa muy bonita". "Es un placer y un honor estar aquí en la portada del libro, significa bastante para mí, personalmente. Nos hemos visto algunas veces ya, es una cosa muy bonita la que hacemos. Aunque parece algo pequeño, no lo es. Con pocas cosas se puede cambiar mucho", apreció.

Además, la recaudación irá a parar a los niños de Nou Barris, en Barcelona. "Yo empecé a jugar a fútbol en campos pequeños, donde no importaba el color de piel. En Nou Barris hay valores de los que los niños no pueden disfrutar, me gustaría que tuviera éxito el libro y que la gente lo vea como un detalle de su parte para los niños, y que no lo compren sólo porque esté yo delante en la portada", manifestó.

Ter Stegen es el padrino de la 15ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', con la participación de varios periodistas deportivos, y cuya recaudación será destinada a la Fundación Pare Manel, para ayudar al desarrollo deportivo y de los niños y niñas de Nou Barris. Además, el portero contribuye con la donación de unos guantes y de una camiseta firmados por él mismo, así como una caricatura realizada por Joan Vizcarra.

El padrino de la edición anterior fue el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, y se lograron 47.575 euros para la ONG Proactiva Open Arms, con 820.000 euros recaudados entre todas las ediciones y proyectos paralelos organizados por la asociación de periodistas deportivos, como conciertos o subastas.

En nombre del colectivo de periodistas deportivos, Carles Domènech dio gracias a todos los colaboradores. "Doy gracias a Marc-André por su predisposición, desde el día que vino a hacerse las fotos, vimos que estaba totalmente dedicado a esta causa, estuvo encantador. También a Pare Manel, que le conocemos de hace años e intentamos que tire adelante los proyectos que tiene desde hace casi 50 años", manifestó.

Precisamente, el Pare Manel celebró que le haya tocado la lotería con esta iniciativa. "Parece obligado que dé las gracias y no sé como hacerlo. Nos ha tocado la lotería y sin comprar un número. La providencia tiene nombre y apellidos, los periodistas y las empresas y sobretodo a Marc, que además de parar nos regala esta aportación", manifestó.

"La destinación importante será para proyectos deportivos. Me destinaron a esos barrios de Roquetas o de la Trinitat. No hace falta haber estudiado para entender que en aquellos barrios, aquellos chicos, los vería en La Modelo. Pero el proyecto deportivo es una realidad que ha ido creciendo y lo lleva gente de Nou Barris, con varios equipos federados", celebró.

"Ha arraigado el fútbol base, utilizamos los patios de los colegidos, y también tenemos equipos de baloncesto. El deporte es fundamental y con voluntarios llevamos dos equipos federados de fútbol sala, y nuestra pista es la cárcel. Somos personas, no demonio ni gente tarada. Este proyecto nos salva el presupuesto del año que viene, que no lo teníamos nada claro", se sinceró, agradecido, el Pare Manel.