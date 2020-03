Tite: "Sólo Messi y Cristiano estaban por encima del Neymar del Barça"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', cree que "el mejor" Neymar que ha visto nunca era el de su época en el FC Barcelona, donde logró explotar todas sus cualidades e hizo ver que, en su opinión, sólo el argentino Leo Messsi y el portugués Cristiano Ronaldo "estaban por encima" de su compatriota.

"El mejor período que ha tenido Neymar fue en Barcelona, cuando partía de la izquierda (en un 4-3-3) para luego terminar en el centro. Y ello coincidió con su mejor período en la selección. Comenzando desde un lado, usó su percepción del juego, su velocidad de reflexión y ejecución y su capacidad de improvisación mientras ponía velocidad", destacó Tite en una entrevista a 'France Football' que se publica este martes.

El técnico opina que ese Neymar, en su plenitud "física y mental", tan sólo estaba por detrás de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. "Sólo ellos estaban por encima. No digo que sea el mejor jugador brasileño que he visto, pero este nivel de juego excepcional nunca lo había visto en Hazard, Griezmann o Pogba", comparó.

"No he visto a ninguno de ellos llegar a ese nivel de Neymar. Pero estoy hablando del Neymar que está en su plenitud física y mental", siguió el seleccionador, que cree que el 4-3-3 del Barça beneficiaba más a Neymar que un 4-4-2 utilizado por Thomas Tuchel en el PSG. "En París, juegan con Mbappé e Icardi o Cavani, que tienen un cierto perfil y que se adaptan bien a 4-4-2. No sé si el Paris Saint-Germain continuará en 4-4-2 o volverá al 4-3-3", dudó.

De ahí que para el técnico brasileño el juego de su compatriota haya "cambiado mucho". "Lo importante es pensar cada vez: ¿Cómo aprovecharlo al máximo y cómo construir el equipo a su alrededor? Eso es fundamental para Neymar", concluyó.