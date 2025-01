Toril: "Hay cosas positivas e importantes para nuestro futuro dentro de la derrota"

LEGANÉS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid Femenino, Alberto Toril, quiso ser positivo dentro de "una victoria contundente" del FC Barcelona este domingo en la final de la Supercopa de España Iberdrola y defendió un planteamiento destinado a "ganar" el partido y fue bien "ejecutado" por sus futbolistas, a las que felicitó por su "esfuerzo" en un partido que ve como "aprendizaje para el futuro".

"Felicitar al FC Barcelona por el título. Ha sido una victoria contundente, pero dentro de esa contundencia hay lecturas. Hasta el minuto 31 el partido ha estado igualado, bien afrontado, bien ejecutado y con igualdad hasta el descanso. Creo que el resultado ha sido muy abultado para lo que se había visto", comentó Toril en rueda de prensa.

El entrenador madridista reconoció que el marcador tras los primeros 45 minutos "fue un momento duro". "Era un resultado casi definitivo, pero no nos hemos dejado ir y hay cosas positivas dentro de la derrota, importantes para nuestro futuro", añadió.

Sobre el planteamiento y si debía haber reforzado más el lado izquierdo, por donde más sufrió, dejó claro que él pensaba "en ganar". "Yo pienso en que Alba (Redondo) haga gol y en cogerlas la espalda porque tuvimos muchas situaciones de balón a la espalda. Son jugadoras del Real Madrid y deben afrontar duelos, jugamos contra jugadoras de mucho talento y a nivel colectivo hay que estar muy bien. Son de las mejores del mundo y si no es por un lado es por el otro", detalló.

"Ellas tienen una defensa muy adelantada y nosotras hemos jugado un poco más directo, sin tanto inicio corto y creo que en eso les hemos hecho bastante peligro, pero nos ha faltado un mejor último acierto, si no, seguramente no hubiésemos plantado delante de Cata varias veces, así que creo que el planteamiento lo han ejecutado muy bien y nos penalizan esos 10 minutos finales de la primera parte", añadió al respecto.

El andaluz insistió en que sus futbolistas dieron "un buen nivel" y que estuvieron "bastante parejas" durante el primer tiempo. "Creo que mentalmente lo hemos hecho bien porque podíamos haber bajado los brazos fácilmente y sin embargo las chicas tienen corazón y lo han hecho bien, es aprendizaje para el futuro para nosotras", apuntó.

"Las jugadoras han hecho un esfuerzo grande y han competido bien. Han tenido energía y corazón porque lo fácil era bajar los brazos. Hemos tenido relativamente poco tiempo de recuperación, pero las jugadoras se han mostrado fuertes así que las felicito por el esfuerzo", remarcó Toril preguntado por el desgaste.

El entrenador del Real Madrid insistió en que se quedaba con "los momentos positivos" cuando han tenido delante "un muy buen equipo". "Seguimos creciendo y dando pasos. Jugamos finales, estamos en cuartos de final de Champions, eso indica que crecemos, pero delante tenemos un equipo que domina en los últimos cuatro años y es difícil", recordó.

"Yo tengo que hacer una lectura de lo que veo e intento ser positivo con ellas y que vean el lado positivo, no puedo estar diciéndole cosas negativas todo el rato. Mejoramos y hacemos cosas muy buenas durante las temporadas, no me remito sólo a los partidos del Barça, que es un equipo que ha sido campeón de Europa los últimos años. Queremos llegar poco a poco y es complicado a veces, seguimos nuestro camino y no es fácil", subrayó.

Finalmente, se refirió a la brasileña Yasmim, una jugadora que les va a dar "cosas", pero que todavía no puede jugar porque llegó "fuera de forma" y además tuvo "una pequeña lesión". "Se tiene que adaptar un poco y tiene que mejorar su ritmo, pero está cerca ya de poder jugar y también quiero que su primera puesta en escena sea buena, no sacarla por jugar", sentenció.