La UEFA designa un inspector de ética y disciplina para investigar al árbitro David Coote

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UEFA nombró este jueves un inspector de ética y disciplina para investigar al árbitro David Coote, suspendido por la Premier League tras insultar en un vídeo difundido en redes sociales "gilipollas" y "arrogante" al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp, según un comunicado.

"Investigación por posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte del árbitro David Coote. Se ha designado un inspector de ética y disciplina de la UEFA para evaluar una posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte del árbitro David Coote", informó el organismo en su página web.

La UEFA inicia ahora una investigación sobre el colegiado después de que apareciera un vídeo, publicado por el diario The Sun, en el que se ve a Coote, de 42 años, esnifando un polvo blanco supuestamente el 6 de julio, un día después del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre Portugal y Francia, en el que fue asistente del VAR, según el medio inglés.

Este lunes, el árbitro de la Premier League fue suspendido "con efecto inmediato" por la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) después de que se publicara un vídeo en redes en el que aparecía insultando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

En dicho vídeo, Coote se dirige a Klopp, entrenador del Liverpool hasta el pasado verano, como "gilipollas" y "arrogante", aunque se desconoce la fecha en la que se grabaron las imágenes.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán gilipollas, joder", dijo Coote en el vídeo, que ha circulado en redes sociales desde el domingo.

Sobre el nuevo vídeo, la PGMOL afirmó que son "conscientes de las acusaciones", las cuales se toman "muy en serio". "David Coote sigue suspendido a la espera de una investigación completa", insistieron. "El bienestar de David sigue siendo de suma importancia para nosotros y nos comprometemos a proporcionarle el apoyo necesario durante este periodo. No estamos en condiciones de hacer más comentarios en este momento", completó el comunicado.