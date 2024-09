UEFA retira a San Siro como sede de la final de la Champions de 2027

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este martes retirar la organización de la final de la Liga de Campeones Masculina del año de 2027 al Estadio de San Siro, en la ciudad italiana de Milán, por no ofrecer las instituciones municipales las garantías suficientes por las obras de remodelación que tiene que acometer el recinto.

"Como el Ayuntamiento de Milán no podía garantizar que el Estadio de San Siro y sus alrededores no se vieran afectados por las obras de remodelación en el periodo de la final de la de 2027, se ha decidido no asignar la final a Milán y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, cuya decisión se espera en mayo/junio de 2025", indicó la UEFA en un comunicado tras la reunión de su órgano principal.

Además, el Comité Ejecutivo también aprobó una nueva estrategia de fútbol femenino para el periodo 2024-2030, aunque "los detalles completos se publicarán en las próximas semanas, cuando se lanzará oficialmente", mientras que detalló cómo será la distribución de solidaridad para los clubes masculinos no participantes en competiciones europeas en el ciclo 2024-2027.

El año pasado, UEFA aprobó un aumento significativo en esta cantidad para este periodo de tiempo, que verá cómo la parte asignada a los clubes no participantes aumenta del 4 al 7 por ciento del umbral de ingresos previsto de 4.400 millones de euros. Esto se traduce en 308 millones de euros, un aumento de casi el 80 por ciento en comparación con el ciclo anterior, aclaró el organismo.

El Comité Ejecutivo aprobó este martes los criterios para la distribución de las nuevas cantidades, elaborados en estrecha colaboración con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y las Ligas Europas. Así, se confirmó un tope para la distribución a las cinco principales federaciones (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), que recibirán 10 millones de euros cada una, mientras que los fondos disponibles para las 50 restantes aumentarán de los 135 a los 258 millones.

El 70 por ciento de estas cantidades se distribuirá en función de su posición en la lista de acceso de la UEFA, mientras que el 30 restante será proporcional a las cantidades percibidas por el club con mayores ingresos de cada federación, "un concepto innovador que persigue expresamente el equilibrio competitivo en las ligas nacionales".

UEFA recordó que estos fondos están reservados a los clubes de primera división que no compiten en las fases de liga de la Champions, Liga Europa y Conference League, y que están destinados a apoyar el equilibrio competitivo en las principales categorías de cada país, donde algunos clubes se benefician de flujos de ingresos adicionales gracias a su participación en competiciones europeas.

Además, una parte de los fondos podrá distribuirse en cascada a los clubes de segunda división, con el acuerdo de los de primera división, y los fondos mejorarán o reforzarán las estructuras y las normas de gobernanza de los equipos, favoreciendo así el sano desarrollo del fútbol europeo de clubes. "Por lo tanto, para ser elegibles, tendrán que cumplir ciertos criterios de UEFA en materia de licencias, donde los criterios de formación de los jóvenes siguen siendo un elemento determinante", remarcó el ente rector del fútbol europeo.