Uli Hoeness prevé un "nuevo mundo del fútbol" tras el coronavirus

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente honorario del Bayern Múnich, Uli Hoeness, no prevé una reanudación rápida de las competiciones tras la crisis del coronavirus y cree que el mundo del fútbol debería cambiar cuando se reinicie porque no se puede imaginar que continúen los fichajes de 100 millones de euros.

"La actual situación es un peligro pero también una oportunidad para que las coordenadas cambien un poco", dijo a la revista deportiva alemana 'Kicker'. "No lo puedo dictaminar, pero no me puedo imaginar que se sigan haciendo transferencias de 100 millones de euros en un futuro cercano", opinó.

"Las sumas de los fichajes van a caer y las cantidades en los próximos dos o tres años no van a alcanzar el nivel actual. Todos los países se verán afectados. Probablemente sea un nuevo mundo del fútbol", señaló Hoeness.

El que fuera máximo dirigente de la entidad bávara es actualmente presidente honorario del campeón del fútbol alemán y sigue siendo una de las principales voces del fútbol en su país. En su mensaje a la revista germana, Hoeness pidió "paciencia".

"Actualmente sólo hay una cosa: tenemos que estar tranquilos hasta que podamos reconocer una mejoría en el número de infecciones", afirmó Hoeness, que está cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades alemanas para prevenir el coronavirus, y destacó a los políticos por su "sensacional trabajo".

Pero a medida que aumentan las infecciones, "es difícil imaginar" partidos, admitió, incluso si se jugaran a puerta cerrada y los ingresos televisivos derivados de ellos pudieran evitar una crisis existencial para los clubes esta temporada. El fútbol alemán está suspendido -al menos- hasta el 30 de abril.