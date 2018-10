El United, rocosidad por encima del brillo

ACTION IMAGES VIA REUTERS / PAUL CHILDS

El Sevilla iniciará un nuevo asalto este miércoles para volver a estar por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el experimentado Manchester United inglés, un equipo con la etiqueta de su técnico, José Mourinho.

El portugués, habitualmente experto en este tipo de eliminatorias a doble partido en las que en muchas ocasiones es más 'resultadista', ha dado su toque a los 'Red Devils', que oponen más rocosidad que brillo en su fútbol, pese a contar con futbolistas de buena calidad. Repasamos a los triple campeones de Europa línea por línea.

1. Portería. Sin duda uno de sus puntos más fuertes. El portero español David de Gea es casi un seguro de vida para el Manchester United, donde se ha hecho fijo desde su llegada procedente del Atlético de Madrid en 2011. El madrileño, titular de la selección española, cuenta con todas las cualidades para ser considerado uno de los mejores en su puesta, principalmente su agilidad felina y sus reflejos.

2. Defensa. Es difícil encontrar un equipo de Mourinho que pueda flojear atrás, aunque este puede ser uno de los puntos más débiles del equipo inglés. El sueco Lindelof ha llegado para reforzar una zaga en la que parece que estará acompañado por el espectacular físico del ex del Villarreal Eric Bailly, en ocasiones demasiado impetuoso.

Por los lados, como sucede en el Sevilla con Jesús Navas, podrían estar dos extremos reconvertidos a laterales como el ecuatoriano Antonio Valencia y el inglés Ashley Young para dar más capacidad ofensiva, sobre todo el segundo.

3. Centro del campo. Físico a la espera del mejor Pogba. En el medio Mourinho opta por mucho despliegue encabezado por el serbio Nemanja Matic, encargado de dar equilibrio en la zona y más 'destructor' que creador, papel más destinado a los españoles Ander Herrera y Juan Mata.

Por delante de ellos, el francés Paul Pogba, un jugador que no ha terminado de despuntar como se apuntaba y que fue el millonario fichaje del United en 2016, que le repescó después de dejarle marchar en 2012 a la Juventus donde despuntó con todas sus cualidades (físico prodigioso, potencia, disparo y remate) que todavía no han terminado de cuajar en Old Trafford. Llega a la cita tras varias semanas de lesión.

4. Delantera. Un goleador y un refuerzo invernal de calidad. Arriba, Mourinho cuenta con la potencia del belga Romelu Lukaku, el elegido después de no poder fichar a Álvaro Morata. El '9' de origen congoleño hizo cuatro goles en la fase de grupos y lleva 12 en la Premier y será un hombre muy a vigilar por los centrales sevillistas a los que les espera una dura batalla física.

Pero además, el United tiene mucho peligro por los lados por donde aparecen las figuras del inglés Jesse Lingard y el chileno Alexis Sánchez. El primero está en su mejor momento de forma y al igual que el ex del FC Barcelona es capaz de aportar gol y asistencias, mismas cualidades que el segundo, gran fichaje invernal del equipo. Ambos pueden jugar también por detrás del punta, una posición un tanto huérfana tras la marcha de Mkhitaryan. Si 'Mou' necesita más artillería, jugadores como Rashford, Martial o el veterano 'Ibra' le pueden echar una mano.