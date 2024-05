Uribes: "El Gobierno trabaja sin prisa, pero sin pausa para que todo funcione en el fútbol español"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que el Gobierno está trabajando "sin prisa", pero "sin pausa" para resolver la situación en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la víspera de la reunión de la Comisión Directiva que analizará las posibles acciones contra Pedro Rocha.

"El sábado ya estaremos en situación, o tendrá que ser la próxima semana. En todo caso, estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa, haciendo las cosas bien, para que todo funcione como debe ser en nuestro fútbol español, que es una gran marca España y que debemos entre todos protegerla, cuidarla y proyectar siempre la mejor imagen", declaró.

Así se manifestó Rodríguez Uribes tras asistir a la presentación de la Final de las Series Mundiales de Rugby 7 en el CSD, donde eludió pronunciarse sobre la posible suspensión de Pedro Rocha por sus actuaciones al frente de la Gestora de la RFEF antes de ser elegido como presidente del organismo.

En este sentido, Uribes recordó que este viernes es la reunión de la Comisión Directiva del CSD en la que se analizará el dictamen del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y que no sería "prudente" anticipar "cualquier cosa". "No os puedo adelantar nada, os adelanto que, como todo lo que estamos haciendo en este tiempo, lo estamos haciendo con la mirada puesta siempre en el mejor funcionamiento en todos los órdenes de la Federación Española de Fútbol en particular y del deporte en general", dijo.

El secretario de estado para el Deporte aseguró que es un proceso "con todas las garantías" en los planos ético, de la imagen y reputación. "Ésa es la voluntad de este Consejo. Lo vamos a hacer con buen sentido, con respaldo jurídico, con templanza, sin ningún tipo de planteamiento exagerado, pero con la determinación de que las cosas se hagan bien y de que consigamos encauzar entre todos el buen nombre y la imagen del fútbol español", indicó.

Uribes subrayó que el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque es la "persona idónea", "maravillosa" y "querida por todos", pero que van a añadir a "más personas de reconocido prestigio" a la Comisión de Representación, Supervisión y Normalización de la RFEF. "En estos días estamos en ese momento de configuración de la comisión", apuntó.