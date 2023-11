Valencia y Celta se olvidan del gol y el Getafe escala contra el Almería

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia y el RC Celta firmaron un empate sin goles este sábado en la jornada 14 de LaLiga EA Sports celebrada en Mestalla, mientras que el Getafe escaló hacia la zona noble de la tabla a costa (2-1) de un Almería que sigue sin ganar.

La tarde de homenajes y recuerdos de un pasado mejor no estuvo acompañada de goles en Mestalla. El regreso de Rafa Benítez, en el banquillo del Celta, con un Rubén Baraja, técnico 'che', que disfrutó de esos años dorados del Valencia del preparador madrileño, dejó una previa de aplausos y cariños, pero faltó el fútbol.

Ambos se anularon, con mucha intensidad y una defensa que no regaló nada, hasta el punto de que no hubo ocasiones hasta los últimos 10 minutos. Para entonces, Benítez había buscado la reacción con los cambios, más obligado que los locales con el equipo en puestos de descenso. Iago Aspas la tuvo y Carles Pérez y Douvikas ayudaron a ese intento casi a la desesperada que no funcionó.

El Valencia, con el buen papel como casi siempre de Javi Guerra y Pepelu, tampoco logró presentarse a meta rival con peligro. Así, el punto vale a los de Baraja para seguir en mitad de tabla, no muy lejos de Europa aunque de momento parece inalcanzable. Mientras, el Celta sigue con una victoria en 14 partidos, en zona roja y sin los goles que necesita para salir de su delicada situación.

EL GETAFE LE COME LA MORAL AL ALMERÍA

Al sur de Madrid, el Getafe encadenó su octavo partido sin perder para verse ya a tiro de los puestos europeos, mientras que el Almería sigue sin conocer la victoria, colista con tres puntos. El conjunto andaluz confió en cambiar su mala temporada, tampoco levantada de momento por Gaizka Garitano en su banquillo, gracias al 0-1 de Ramazani a los siete minutos, en un saque de esquina.

El gol sentó bien a los andaluces, pero poco a poco, el 'Geta' fue ganando terreno y acercándose al área rival. A la media hora, Mason Greenwood marcó uno de los goles de la temporada desde fuera del área para terminar de cambiar el guion. Los de José Luis Bordalás aprovecharon la falta de confianza del colista para confirmar la remontada antes del descanso con Borja Mayoral.

El Almería fue un quiero y no puedo, sobre todo en el tramo final, ya sin nada que perder, obligado a irse arriba pero sin recursos para superar el entramado defensivo azulón. Ni Pozo ni Melero, cambios para mejorar la llegada visitante, cambiaron un triunfo del Getafe para empezar a mirar arriba, mientras el equipo almeriense se desespera sin victorias.