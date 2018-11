Valverde, sobre el descarte de Dembélé: "Intento hacer lo mejor para mi equipo y para mi club"

Publicado 10/11/2018 14:15:15 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que intenta hacer "lo mejor" para su equipo y para su club, que en esta ocasión pasa por descartar a Ousmane Dembélé para el partido de este domingo ante el Real Betis en el Camp Nou (16.15 horas), recordando que la entidad azulgrana ha hecho "una gran inversión" en él y que espera que "se aproveche su talento", y que ellos le ayudarán "a sacarlo".

"Cada uno puede interpretarlo como crea conveniente. Intento hacer lo mejor para mi equipo y para mi club. A veces Ousmane ha entrado, ha sido titular, el otro día lo fue, y mañana no va a estar", declaró en la rueda de prensa previa al equipo.

Sin embargo, no quiso confirmar si su ausencia se debe a su acto de indisciplina al no avisar de que el jueves no iría a entrenar. "No tengo nada que comentar de eso. Las cuestiones internas son internas", afirmó "Estamos hablando mucho de los que no están. Hay jugadores que están en la lista. Dembélé ha venido muchas veces convocado y esta vez no viene. El club ha hecho una gran inversión, y espera que se aproveche su talento", recordó.

Además, aseguró que el talento del francés es "difícil de encontrar", y que tienen "que ayudarle a sacarlo". "Queremos ver la mejor versión siempre, que sean jugadores que impacten al equipo de manera positiva y al rival de manera negativa. Tenemos que ayudarles en ese sentido. Dembélé tiene un talento increíble y esperamos que lo demuestre todavía", señaló. "Yo no dudo del compromiso de los jugadores que están aquí", puntualizó.

"A los jugadores se les valora por lo que se ve en el campo, por el talento y la actitud, por el compromiso que tienen. Tratamos siempre de que los jugadores se metan en la dinámica, y los aficionados quieren verles verse partirse el pecho por el equipo", prosiguió.

"MESSI HA PERDIDO EL MIEDO A LA CAÍDA Y AL FORCEJEO"

Sobre el duelo ante el Betis, Valverde incidió en la importancia de controlar el balón. "Sabemos el partido que nos vamos a encontrar mañana. El año pasado en su campo vimos que era un equipo agresivo, que lucha por tener la posesión. Será ese tipo de partido en que los dos querremos que el equipo contrario no juegue", apuntó.

Sobre el regreso tanto de Leo Messi como de Samuel Umtiti, señaló que ambos les aportan "muchas cosas", y detalló el estado del argentino. "Él le ha perdido el miedo a la caída, al apoyo, al forcejeo... Eso es lo que te va limitando. Le he visto muy bien y está seguro", aclaró.

"Entendemos que todos los jugadores que van en la lista podrían ser titulares, aunque hay que ir con un poco de ojo. Pienso que el hecho de que entren los dos no es correr ningún riesgo", dijo sobre si ambos podrían ser titulares este domingo.

En este sentido, consideró positivo que Umtiti y el francés Clément Lenglet, sustituto del francés durante su lesión, tengan que pelear por su puesto. "Es una gran noticia el nivel que ha mostrado Lenglet; lejos de ser un problema, es algo perfecto. Tenemos más posibilidades. Ya veremos quién juega. Que tengamos esa seguridad de que, juegue quien juegue, vamos a estar bien cubiertos es una alegría", manifestó.

También se mostró satisfecho con la actuación de Malcom en el Giuseppe Meazza, donde se estrenó como goleador, y aseguró que su continuidad "depende mucho del rendimiento" que tenga. "Siempre está la decisión del entrenador. Ha tardado en entrar, pero tiene una buena actitud. LaLiga es larga y va a tener oportunidades. El hecho de salir y marcar le crea más seguridad y esperamos poder aprovecharla", apuntó.

Valverde también opinó del regreso de Jordi Alba a una convocatoria de la selección española. "A Jordi le hemos visto ir mejorando cada día. Está muy implicado con el equipo y está haciendo un comienzo de temporada espectacular. Es un premio merecido que se ha ganado con mucho trabajo", expuso.

Por último, desdramatizó las molestias en el hombro de Marc-André Ter Stegen, que harán que no vaya convocado con Alemania. "Son cuestiones de la selección. Es verdad que le estamos cuidando, pero está disponible para el partido de mañana sin ningún problema. Le seguiremos cuidando", concluyó.