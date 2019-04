Valverde, sobre Griezmann: "Es libre de tomar la mejor decisión para su futuro"

Publicado 05/04/2019 18:18:05 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reiterado que el colchonero Antoine Griezmann es "libre" de tomar la "mejor decisión" para su futuro tras haber rechazado el verano pasado una oferta culé, y también ha asegurado que prefiere que la afición blaugrana, a un día para medirse al Atlético de Madrid, no piense en ningún jugador rival.

"Lo que quiero mañana es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los jugadores del rival. No me gusta cuando en otro campo silban a uno de mis jugadores por alguna cuestión. Cada jugador es libre de tomar la mejor decisión para su futuro", manifestó Valverde en rueda de prensa.

De ahí que sólo piense en Griezmann como rival y en el peligro que representa. "Tenemos que tener cuidado con Griezmann porque es un gran jugador, pero nada más. Soy entrenador que se mide a un equipo donde juegan los jugadores de otro entrenador, y no me gustaría hablar de ellos. Nos tenemos ese respeto", afirmó.

"Se habló de que Morata podía venir aquí, como de muchos otros, y al final fue al Atlético y está jugando todos los partidos. El rol que iba a tener aquí un delantero centro no es el mismo que iba a tener en el Atlético", comentó al respecto de Álvaro Morata y la opción de ficharlo el pasado invierno.

Por otro lado, sobre sus pupilos, sí opinó largo y tendido. En cuanto a Arthur Melo, dijo no estar preocupado por su momento de forma, con varios partidos enlazados sin destacar. "Participa mucho en el juego y a lo largo de la temporada siempre hay partidos en que uno está brillante y otros en los que quizá no está tan bien", comentó.

"Umtiti ha estado mucho tiempo parado. Ahora tiene que ir entrando poco a poco y volver a adaptarse al grupo. Pero descargar o cargar todo el arsenal sobre algún jugador que haya entrado en un momento determinado en un partido no es nuevo, sobre todo si no ha ido lo bien que debería haber ido", comentó tras su partido gris en Villarreal (4-4).

Quien estará fresco para el duelo ante el Atlético, con buena parte de LaLiga en juego al haber 8 puntos entre el liderato culé y los colchoneros, es Gerard Piqué. "Venía jugando todos los partidos, estaba con cuatro amarillas, y pensé que era buen momento para descansar. Espero que no haya perdido la forma. Nos vamos a enfrentar a jugadores rápidos y fuertes y hay que estar al cien por cien", indicó.

"Dembélé no va a estar para mañana, seguro, y no sabemos si va a estar el miércoles. Pero no somos partidarios de arriesgar. Estamos dentro de esos plazos de cuatro semanas, ayer hizo una pequeña parte con el grupo y hoy veremos. Se va a ir incorporando al trabajo del equipo", explicó Valverde sobre el galo.