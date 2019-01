Valverde, sobre la ausencia de Messi: "No me arrepiento, lo tenía que hacer"

Actualizado 24/01/2019 0:25:57 CET

"Cando cambias, sabes que arriesgas; si pierdes, es que no has acertado"

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que no se arrepiente de haber dejado a Leo Messi en Barcelona tras perder ante el Sevilla FC (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, título al que no renuncia pese a haber hecho rotaciones que no salieron bien.

"No pecas de ventajista, no te preocupes. No, no me arrepiento. Es lo que tenía que hacer", aseguró en rueda de prensa sobre si lamentaba no haber convocado al astro argentino, que presumiblemente sí estará en el Camp Nou.

Tras el 2-0, no da la eliminatoria por perdida, pero reconoce que puede haber errado en las rotaciones. "Tenemos que esperar. Es verdad que he hecho cambios, pensaba que era lo mejor. Cuando cambias sabes que arriesgas, si ganas es que has acertado y si pierdes es que no, la lectura que se hace es esa", reconoció.

"Se habla mucho de eso porque cuando la ganas muchas veces parece que 'ya está'. Pero aquí uno no se da cuenta de eso hasta que lo pierde, y se echa la culpa al entrenador, y lo que quiero es continuar", dejó claro sobre el tirar o no esta Copa en función de sus 'onces' iniciales.

Sobre el partido, lamentó que sus pupilos no hubieran estado más atinados que su rival. "En una han acertado, han seguido creciendo con ese resultado y han hecho el segundo, es un mal resultado", se sinceró el técnico culé.

"Analizando el resultado, creo que ha habido fases en que hemos estado bien pero ellos mejor. Es cuestión de acierto, han tenido alguna llegada más, y nuestro error es no haber tenido más llegadas a su área", argumentó.

También lamentó que les faltara el "generar más ocasiones de gol" de las que tuvieron. "A pesar de que las que hemos tenido han sido claras. De ahí que no hayamos ganado, pero es el partido de ida y queda la vuelta", avisó el técnico blaugrana.

En el sentido de las rotaciones, añadió que piensa también en el duelo contra el Girona en LaLiga. "Tenemos el domingo un partido importante que queremos ganar, luego ya pensaremos en el de vuelta. Nuestra intención es seguir en la competición y haremos todo para pasar, está claro", aclaró.

"El año pasado en Liga en enero pagamos el esfuerzo de ir avanzando en la Copa, y este año estamos rotando más jugadores porque pensamos que es lo mejor, en LaLiga no llevamos una distancia con los perseguidores y además pensamos que todos los jugadores de la plantilla deben de ayudar", apuntó al respecto.

"Meter a Aleñá, un centrocampista, más adelantado parece que tienes menos llegada pero tenía que dar descanso a algunos jugadores, y tenemos a Dembélé lesionado... En fin", aportó sobre el hacer jugar a Carles Aleñá como extremo izquierdo.

En cuanto a hacer debutar a Kevin-Prince Boateng como titular, tras ser presentado el martes, fue claro. "Ha sido una decisión de riesgo que pensaba que tenía que tomar. Era mejor que tuviera una hora de partido y Suárez media hora, aunque acabe de llegar. Estamos en competición y la idea era esa", afirmó.

Por otro lado, celebró el fichaje del centrocampista holandés Frenkie de Jong, que llegará en verano. "Es un fichaje ilusionante para el club, con perspectiva de presente y de futuro, un gran centrocampista con un futuro por delante importante. Le desearemos lo mejor, sus éxitos serán los del club y al revés. Es un gran fichaje y gran logro para el club", aseguró.