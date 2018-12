Valverde: "No queremos un exceso de confianza porque allí sufrimos mucho"

Publicado 04/12/2018 18:20:57 CET

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que no quiere ver ni un ápice de "exceso de confianza" en los jugadores que este miércoles se enfrenten a la Cultural y Deportiva Leonesa en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ya que en ida "sufrieron mucho" para ganar por un escueto 0-1.

"Para nosotros es el punto de partida, queremos ganar, allí nos costó mucho y es bueno recordar que son partidos complicados, el rival está sobreexcitado porque no tiene nada que perder, los que podemos perder somos nosotros. No queremos tener un exceso de confianza porque en la ida sufrimos mucho y ganamos al final por una acción aislada", manifestó en rueda de prensa.

Pese a que la Cultural ha quedado "descolgada" en la clasificación de Segunda B tras jugar el partido de ida, Valverde aseguró que no se fía de ellos. "Allí fue un partido duro, jugaron con mucha intensidad y esperamos algo parecido, tenemos que tener una respuesta a eso. Se repliegan bien, salen a la contra y delante tienen argumentos. Tenemos que imponernos porque es un partido definitivo, no te puedes equivocar", señaló.

"Ahora mismo, tal y como está el equipo, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Hay jugadores que pensamos que se pueden recuperar, tenemos que ver el tema de la normativa y qué jugadores pueden venir. No voy a decir que lo tengo todo claro, hay algunos jugadores como Cillessen o Samper que están entre sí o no, y pensamos que podemos contar con Vermaelen", comentó sobre qué equipo podría poner.

Además, ve como un examen este partido para todos, incluido él mismo. "Cada partido, cada persona lo puede ver como un examen, oportunidad o un marrón, pero la buena de todas es que es una oportunidad para todos porque nos examinamos todos permanentemente. Es una oportunidad y examen para Denis, para Messi, para el entrenador, y para todos", se sinceró.

Por otro lado, en LaLiga Santander que lideran, reconoció que no están siendo regulares. "Hemos hecho grandes partidos y nos sirven de referencia. No estuvimos bien ante Villarreal en la segunda parte. Sabemos que tenemos una línea a seguir y hay partidos como Madrid, Inter donde hemos estado sobresalientes. En Liga a los equipos les cuesta ganar fuera y todo se va a decidir en la regularidad en los momentos decisivos. De momento no lo somos", valoró.

Sobre Carles Aleñá, jugador ya del primer equipo ocupando la ficha del lesionado Rafinha, aseguró que es un jugador que se ha "ganado ese paso hace tiempo". "La idea era que estuviera a partir de enero, se ha adelantado por la cuestión de Rafinha y se ha adelantado a todos los efectos. Esperamos a que el rendimiento sea como el que él quiere, como el del otro día, y que se vaya convirtiendo en un jugador importante", aportó.

En cuanto al Balón de Oro conquistado por el croata Luka Modric, con Leo Messi quinto, se mostró contrario a ello. "No voy a entrar a valorar las incongruencias de un premio o no, lo tienen que decir ellos. Messi es el mejor jugador, para nosotros es un absurdo, pero felicitamos en todo caso a Modric, que es un gran jugador", matizó.

Preguntado por el Athletic Club, que ha destituido por malos resultados a Eduardo Berizzo y dado las riendas del primer equipo a Gaizka Garitano, aseguró estar siguiendo "de cerca" la situación de su exequipo. "Los resultados no están siendo buenos, pero el equipo tiene cosas buenas", señaló.

"Ayer hicieron un gran primer tiempo y se fueron perdiendo. Acusaron la situación en la que están, pero el Athletic ha estado antes en esas situaciones, me ha tocado vivirlas como jugador, y siempre se juntan y los jugadores tiran del equipo, siempre ha sido así y así va a ser este año", auguró en este sentido.