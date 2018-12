Víctor Cea (Cultural): "No vivimos este partido como una fiesta, estamos mal y jodidos"

Publicado 04/12/2018 19:32:29 CET

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Victor Cea, ha negado este martes que el partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou de este miércoles, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, sea una "fiesta" para ellos porque están "mal y jodidos" por su mal momento en Segunda B.

"Para nosotros no es una fiesta. No estamos en el momento de vivir este partido como una fiesta, estamos mal y jodidos, es la realidad porque para nada estamos orgullosos de lo hecho en los últimos partidos", señaló en rueda de prensa.

Así, espera "disfrutar poco" del duelo ante el Barça. "Buscamos revertir esta situación, y siendo todos responsables de lo ocurrido tenemos que modificar cosas porque no estamos satisfechos en lo visto estas últimas semanas", reiteró.

Y es que tras el 0-1 de la ida, en un buen partido en el que pusieron contra las cuerdas al Barça, el equipo busca una victoria que no llega en las últimas jornadas y que les ha llevado a salir de la zona alta de la tabla.

"Tenemos máximas ganas de hacer útil el poco tiempo que tengamos el balón. No podemos dejar escapar la oportunidad de competir con el escudo de la 'Cultu' en el pecho puesto. Hay que dar una buena versión, pero la prioridad es el domingo", avisó de cara a la competición liguera.

Y es que el duelo del Camp Nou les tiene que ayudar para preparar el siguiente. "Nos tiene que ayudar a liderar nuestras mentes y limpiarlas para que se predispongan a una situación que nos permita rendir de una mejor manera", aportó.

De todos modos, se siente respaldado y no piensa en la dimisión. "Se mira al entrenador porque es el responsable. Hay que limpiar las mentes, quitar las ansiedades y bloqueos que podamos tener, esto está más en lo emocional que en lo meramente deportivo. En ningún caso me he planteado la dimisión", se sinceró.

"Si fuera aficionado sentiría mucha molestia. No podría ponerme a valorar si pediría la cabeza del entrenador o no, pero sí me sentiría muy disgustado con lo que veo y nada orgulloso", explicó en este sentido.