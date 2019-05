Valverde: "No tenemos que tener en cuenta la ida, sería un error"

Publicado 06/05/2019 19:15:53 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que sería "un error" plantear el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de este martes ante el Liverpool en Alfield pensando en el "resultado de la ida", el contundente 3-0, y ha apelado a jugar como si no hubiera "nada antes ni después".

"Tenemos que plantearnos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar. Cualquier pensamiento sobre el resultado sería un error. Hay que jugar como si no hubiera nada antes ni después. Sabemos que el campo aprieta mucho, que los aficionados están encima. Allí fue un gran partido y esperemos que lo sea aquí", declaró en rueda de prensa.

A pesar de que conoce "la trascendencia que tiene la 'Champions'", el preparador azulgrana pidió "desdramatizar" la situación. "¿Es el más importante? Quizás sí", indicó. "Los entrenadores tendemos a desdramatizar. Son dos porterías, 22 jugadores y el que juegue mejor se llevará el partido", afirmó.

Además, apeló a "jugar con todo". "Sabemos que va a haber un gran ambiente, pero ya lo hubo en Old Trafford y el equipo siempre ha dado un paso adelante. Tenemos que estar a la altura de este partido", añadió.

La experiencia ante la Roma el año pasado, además, está muy presente. "Las experiencias sirven para mucho. El año pasado tuvimos un mal resultado. El fútbol siempre te da una oportunidad. Sabemos lo que nos estamos jugando y el potencial del rival", dijo, sin olvidar que el Liverpool puede dar la sorpresa, como hizo el propio conjunto blaugrana ante el PSG. "Seguramente en aquella eliminatoria entre Barça y PSG todo el mundo pensaba que si marcaba el PSG estaba hecho, y el Barça hizo seis", recordó.

Por otra parte, Valverde tampoco se plantea cambiar demasiado respecto a la ida. "Si cambio una cosa, igual me cargo todo lo demás", señaló. "Uno no se puede ir mucho de lo que ha hecho durante el año. Puedes cambiar cosas puntuales, pero el rival va a intentar que juegues a una cosa que no quieres. Nos centramos en nosotros. La sobreexcitación la manejamos bien", advirtió.

"Cada equipo tiene su estilo, de lo que se trata es de llevar el partido a tu terreno. Cuando el rival te ataca muy rápido y te defiende muy rápido, parece que el balón no se para nunca. Si pensamos en que tenemos que tener el control, sería un error. Tenemos que atacar. Al final ellos son la horma de nuestro zapato", prosiguió. "Han perdido un partido esta temporada en la Premier fuera de casa. Viendo cómo va a estar el campo, relajación, poca", subrayó.

"Las cosas han cambiado. Hay cuestiones clarísimas: no solo el juego del Barcelona ha ido cambiando, sino también cómo juegan los rivales al Barça. Te aprietan muy alto, te están obligando a dividir el balón", indicó sobre las modificaciones del juego del equipo en las últimas temporadas.

Sin embargo, el técnico culé no quiso ni hablar de la posibilidad de conquistar el triplete esta campaña. "Me encantaría decir que estoy levitando, pero estamos para andar pensando en eso... Jürgen Klopp también está pensando en un doblete, porque pueden ganar la Premier y la 'Champions'", expuso.

"CONSIDERO UN PROBLEMA LA AUSENCIA DE DEMBÉLÉ"

Sobre las ausencias de Roberto Firmino y Mohamed Salah, confirmadas por Jürgen Klopp, recordó que quienes les suplan cumplirán, porque "para esos partidos, todo el mundo está bien". "No queremos que ningún jugador esté lesionado, queremos que se recuperen Firmino y Salah. Son jugadores importantes. Desde luego, la ausencia de Dembélé la considero un problema, sobre todo ante un rival que te concede espacios", indicó.

Precisamente, sobre el delantero francés confirmó que será "difícil que esté para la final de Copa", después de que se lesionase ante el Celta este sábado. "Reservé jugadores, pero sobre todo para evitar riesgo de lesiones. Pueden suceder imprevistos, como a nosotros nos sucedió con Dembélé y a ellos con Salah", apuntó.

Por último, habló sobre el momento actual del chileno Arturo Vidal. "Está en un buen momento de forma. Nos aporta algo diferente, sabemos que es regular en el esfuerzo físico, que va a tener una ocasión de gol y que nos va a ayudar", concluyó.