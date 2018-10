Valverde: "Nos ha faltado chispa"

Publicado 11/02/2018 18:58:15 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció después del empate contra el Getafe que les había faltado "chispa", "frescura" después de un intenso mes para alcanzar la final de Copa del Rey, al tiempo que destacó el "positivo" debut de Yerry Mina en el centro de la defensa del once titular.

"La verdad es que son un equipo incómodo, que está permanente apretando y cortando el juego. Nos ha faltado frescura para acercarnos más, y entre que nos cortaban el juego, y que no hemos estados finos, al final, pasó el tiempo y no llegábamos como nos hubiera gustado. No ha podido ser, a pesar de que lo hemos intentado, pero nos faltó chispa", confesó en rueda de prensa.

Una de las noticias del encuentro estuvo en el 11 titular. Con Piqué y Vermaelen lesionados, el entrenador azulgrana recurrió a uno de los nuevos fichajes, Yerry Mina, y al lateral francés Lucas Digne, para ser su pareja de centrales contra el conjunto azulón.

"Es una noticia muy positiva, por el hecho de que Yerry debutaba, y que Digne no jugaba en esa posición, pero han estado bastante bien, no hemos pasado muchos apuros. Han ido a mejor según avanzaba, pero no creo que nos haya afectado más allá de los mecanismos del resto de jugadores, pero estoy contento con ellos", afirmó.

El Getafe se convirtió en esta jornada 23 en el segundo equipo que sacó puntos del Camp Nou tras el Celta de Vigo. Valverde reconoció la exigencia del último mes. "Es un paso más. Nos hubiera gustado sumar los tres puntos pero no ha podido ser. Ha sido un mes ajetreado pero, a pesar de todo, entra dentro de la lógica que dice que no vas a ganar todos los partidos y que va haber algún tropiezo. Tenemos que seguir avanzando", declaró.

Otro de los momentos del partido fue la entrada de Ousmane Dembelé. El jugador francés regresó de su segunda lesión, pero no fue suficiente para conseguir el triunfo ante un resistente Getafe. "Ha salido en un momento en el que pensaba que nos podía ayudar pero quizás ha acusado un poco la inactividad, ellos defendían muy fuerte, pero es un primer paso jugar hoy", resumió Valverde para finalizar.