Valverde: "El partido tiene mucha miga por el Celta, al que no pudimos ganar"

Publicado 21/12/2018 18:05:16 CET

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el partido de este sábado en el Camp Nou frente al RC Celta de Vigo tiene "mucha miga" por el hecho de que los gallegos empataron el año pasado en el feudo blaugrana (2-2) y que, por otro lado, quieren cerrar el 2018 como líderes y marcharse contentos a las fiestas navideñas.

"El partido tiene mucha miga por el rival, el Celta, que generalmente juega buenos partidos contra el Barça aquí, el año pasado no le pudimos ganar en el Camp Nou en la Liga (2-2), y tiene grandes jugadores como Iago Aspas o Maxi y una gran estructura", comentó en rueda de prensa.

Valverde aseguró, además, que el partido es "importante" por ser el que cierra el año. "Queremos mantener la ventaja cuanto menos con los rivales y brindar un buen fin de año a nuestra afición, marcharnos como líderes y contentos, sabiendo lo complicado que va a ser", aportó.

De todos modos, ganen o no, cree que al equipo le irá bien poder tener unos días de vacaciones antes de retomar LaLiga Santander, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. "Ya me va bien el parón, a todos nos viene bien. Los parones vienen cuando tienen que venir, lo que me gustaría es terminar bien el año", recalcó.

De cara a este partido contra el Celta, podría volver al equipo Nelson Semedo. "Creemos que Semedo va a estar bien, hizo todo el entrenamiento y estará para jugar. Sergi Roberto lo veo más prematuro, igual que Malcom, pero hay un 'pero'. No sé si llegarán ambos, pero con Nelson sí somos optimistas", se sinceró.