Valverde: "Pese a las dificultades nos hemos sobrepuesto"

Publicado 14/03/2019 0:09:11 CET

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha celebrado el triunfo sobre el Olympique de Lyon (5-1) en el Camp Nou con el que se han metido en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 0-0 de la ida, y sobre todo ha dado valor a que sus jugadores superaran las "dificultades" que tuvieron con el 2-1 para acabar goleando al rival.

"Hemos hecho un primer tiempo increíble y podíamos habernos ido con más margen. Le doy mucho valor a que pese a las dificultades nos hemos sobrepuesto y hemos tenido tranquilidad para aumentar la cuenta de goles", celebró en rueda de prensa.

Reconoció haber tenido dificultades en la segunda parte para superar la presión alta del Olympique, pero también vio en ese aspecto la oportunidad para matar a la contra, como acabó sucediendo.

"Cuando el contrario te trata de igualar la presión, lo que ha hecho en el segundo tiempo el Lyon, es una cuestión de fuerzas. Ver si es más fuerte su presión o tu ataque. Hemos tenido dificultades para sacar el juego pero si conectábamos con nuestros delanteros, ese tres para tres podía decantarse en cualquier momento para nosotros", advirtió.

"El juego no era fluido, era acertar en el pase a los puntas. No han tenido ocasiones claras, su gol ha venido de un barullo en el área, y nosotros hemos tenido ocasiones claras como la de Leo tras el 2-0. Hay que ser muy bueno para apretar permanentemente y mantenerlo durante tiempo, pero en el primer tiempo el resultado ha sido corto para lo que hemos hecho", apreció al respecto.

Celebró también haber evitado una sorpresa como la que dejó al Real Madrid fuera de la competición frente al Ajax. "Estamos en una competición difícil, cualquier equipo te puede complicar las cosas como hemos visto en otras eliminatorias. Hemos tenido más efectividad que en la ida, donde tendríamos que haber venido con un marcador más cómodo", argumentó.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar en profundidad el hecho de si la Premier League, con cuatro representantes en los cuartos, está ya por encima de LaLiga, de la que sólo sobrevive el Barça. "Habría que verlo o compararlo con el tiempo. Recuerdo que el año pasado el City estuvo en cuartos, el Liverpool llegó a la final. No descubrimos nada si decimos que la Premier tiene un nivel competitivo altísimo. Esta vez de LaLiga sólo estamos nosotros y no es algo habitual", reconoció.

"Creo que todos tenemos ilusión por esta 'Champions' y para nosotros dar pasos adelante es importante. Valoramos lo que hemos hecho antes y lo que nos espera, tenemos que seguir hasta el final. Hoy el primer tiempo en líneas generales ha sido inmaculado, un gran primer tiempo", celebró.

Y, preguntado por Leo Messi, autor de un doblete y de dos asistencias, se mostró tajante: "Ha sido un partido increíble de Leo. No se puede hacer mejor. Hay una cosa de Leo que es fundamental, lo que nos transmite a nosotros y al público, y también al contrario, que te puede estar apretando arriba pero le das un balón a Leo y te empieza a correr hacia su área y no es lo mismo, lo digo por experiencia".