Valverde: "El premio es tan 'gordo' que el que no lo consiga se queda con la miel en los labios"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, reconoció este lunes que el equipo que quede eliminado en la semifinales de la Copa del Rey quedará "tocado" y "con la miel en los labios", ya que el premio es "'gordo'", por lo que pidió "intentar ganar el partido" ante Osasuna "desde el inicio", apelando a una "experiencia" en la competición que les ayudará a "manejar situación de estrés".

"Tenemos que intentar ganar el partido desde el inicio, no cuando queden cinco minutos. Sobre todo, porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Hay que jugar con todo, con el ambiente, el corazón, la cabeza. Hay mucho en juego, y saber manejar la presión de una semifinal cuenta mucho. Sobre todo, en las dinámicas de un partido que dura 90 minutos, con situaciones anímicas que se van dando que hay que intentar superar", analizó Valverde en rueda de prensa.

El Athletic recibe este martes (21.00 horas) a Osasuna en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, después del 1-0 a favor de los 'rojillos' tras la ida en El Sadar hace aproximadamente un mes. "Me gustaría tener ventaja. Cambiaría el resultado y no ir perdiendo al segundo partido", afirmó Valverde, que reiteró que su equipo está "con ilusión por remontar".

"Este partido nos llega muy justo, hemos jugado el sábado, pero lo tenemos en la cabeza desde que pasamos los cuartos, vamos a ir a por todo", insistió, antes de manifestar que los 'leones' han "pasado página" tras el empate sin goles ante el Getafe en casa en la última jornada liguera. "Estamos bien anímicamente, nos hubiese gustado ganar, pero no fuimos capaces de abrir el partido de alguna manera", lamentó.

Sin embargo, no cree que el planteamiento de Osasuna vaya a ser similar al del conjunto 'azulón'. "No es algo que me preocupe demasiado, me ocupa porque tengo que prever que puede suceder, pero no me puedo meter en su cabeza. Tenemos que hacer lo que creemos conveniente nosotros. Más o menos tengo claro el 'once', porque nos queda un entrenamiento. Los partidos contra ellos nos sirven de referencia", expresó.

"No sé el planteamiento de Osasuna, me imagino que será el que viene haciendo durante toda la temporada. Fuera de casa ha sido muy solvente, no ha sido un rival de meterse muy atrás, sino de plantar cara. No variará demasiado de lo que son ellos, espero al mejor Osasuna", analizó a los de Jagoba Arrasate.

Valverde celebró llegar con el equipo "en mejores condiciones (físicas)" a la vuelta, después de que todo fuera "más accidentado" en el terreno físico antes de visitar El Sadar en la ida. "Muchas veces las tendencias no influyen mucho en un partido tan definitivo. El premio es tan 'gordo' que el que no lo consiga se queda un poco con la miel en los labios. Tienes que luchar por todo porque el premio es 'gordísimo'", advirtió el técnico, que no pudo confirmar la baja de Ander Herrera.

"Cuando a uno le eliminan, siempre te quedas tocado, esto es fútbol. Si alguien gana siempre, que me diga el secreto. Ni (Pep) Guardiola gana siempre", ironizó. "Si ganas, intentaremos aprovechar la euforia del momento, y si no puedes ganar, tendrás que rehacerte, como pasa siempre", explicó.

Sobre su experiencia en el torneo -han jugado 39 finales y se han proclamado campeones en 23 ocasiones-, apuntó que no supone una "ventaja", recordando que también jugará su papel la "ilusión" de Osasuna por volver a una final de Copa -la primera y única fue en 2005-. "Las semifinales que ya hemos jugado están en el archivo, la que nos importa es esta. La experiencia te hace saber manejarte en situaciones en las que tienes estrés, para no perder la cabeza", relató.

"Nos tenemos que centrar absolutamente en el juego. Todo el envoltorio que hay detrás, hay que aislarse de eso, o al menos que sea un impulso. Nos tenemos que focalizar en el juego y lo que pensamos que nos puede ir bien. En la ida hubo demasiadas imprecisiones por parte de los dos equipos, parecía que estábamos peleados todos con la pelota, y era producto de la presión que había", expresó sobre el factor ambiente y el "ruido" que rodea al partido.